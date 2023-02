Puliendo a Abde: Arrasate da las claves

El técnico de Osasuna asegura que no hay que hay que limitar su talento con restricciones tácticas "Tenemos que generar situaciones para que pueda brillar", recuerda Arrasate en una entrevista a 'Relevo'

Abde está aprovechando la cesión a Osasuna para seguir creciendo. El encargado de pulir su juego está siendo el técnico Jagoba Arrasate, que en una entrevista a 'Relevo' ha explicado las claves de cómo están trabajando con el futbolista del Barça.

El técnico se ha mostrado muy claro sobre qué tipo de futbolista es Abde y cómo hay que potenciar su fútbol. "Es un jugador especial. Para nosotros es un lujo tenerlo cedido, porque estos futbolistas no los podemos tener de otra forma. Tenemos que aprovecharlo, porque es distinto en todos los sentidos, es un tío súper cariñoso, toda la gente le quiere un montón. Hay días en los que no le sale ni una y te desquicia, pero también te va a ganar partidos, entonces lo que hacemos es no limitarlo, potenciar sus virtudes, porque a estos jugadores no les puedes quitar libertad".

Arrasate ha explicado, en este sentido, cómo tratan de proporcionarle un escenario que favorezca su habilidad en el uno contra uno. "No podemos limitar ese talento ni decirle 'tienes que hacer esto, esto y aquello', no, porque tiene tanto talento y tal repertorio que nuestro trabajo es generarle el mejor ecosistema para que reciba en zonas con poco tráfico y pueda jugarse el 1x1. Generar situaciones para que él pueda brillar".

El extremo fue expulsado por doble amarilla en la última jornada ante el Espanyol. Osasuna presentó alegaciones al Comité de Competición para que se le quite la primera de las tarjetas amarillas y hoy se espera conocer la resolución.