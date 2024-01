Pablo Torre se gana su regreso al Barça

A Pablo Torre le ha costado hacerse un hueco en el Girona dado el buen rendimiento de toda la plantilla, pero parece que ahora ha encontrado su espacio y brilla con luz propia en el equipo revelación de la Liga. El Barça está muy pendiente de sus evoluciones y le ha asegurado a su entorno que si sigue así tendrá espacio con dorsal en el próximo proyecto deportivo.

Pablo Torre salió a préstamo hacia el Girona tras un primer año en el Barça con muy poco protagonismo. El jugador deseaba seguir en la disciplina blaugrana pero entendió finalmente que no iba a tener minutos tras los fichajes realizados y aceptó sumarse al Girona pensando que podría tener muchas opciones de jugar. Al principio, Míchel casi no contó con él pero se ha ido ganando el puesto y parece que ya es casi fijo en el once y las rotaciones dando muy buenas prestaciones.

Tanto el Barça como el jugador pensaron en salir del Girona en este mes de enero si continuaba en el ostracismo, pero el Girona siempre confió en que el jugador acabaría explotando como así ha sido.El Barça le está siguiendo en todos los partidos y espera que su evolución vaya a más.

Si todo sale como está previsto, Pablo Torre retornará en veran y no volverá a salir cedido. Le darán espacio en la pretemporada para que muestre sus cualidades y la idea es que tenga dorsal del primer equipo. Creen que ya está preparado para dar el salto se trata de un centrocampista que puede dar alternativas interesantes a lo que ya hay en la plantilla.

El ex del Racing fue una apuesta de Jordi Cruyff en su momento y firmó un contrato a largo plazo. El Barça siempre ha pensado que hay que tener paciencia con él ya que posee mucho talento y su nivel da para el primer equipo.