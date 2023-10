Pedrola: "Me encantaría poder volver al Barça"

El delantero de Cambrils juega esta temporada en la Sampdoria en calidad de cedido Está a un partido para que el equipo de Génova ejecute la opción de compra que tiene sobre el futbolista

Estanis Pedrola, delantero del FC Barcelona que fue cedido el 11 de agosto a la Sampdoria de Génova, ha asegurado que le gustaría regresar a la entidad azulgrana.

Pedrola fue cedido hasta el 30 de junio de 2024 con una opción de compra condicionada por valor de 3 millones de euros a final de temporada, un requisito que está muy cerca de cumplirse por sumar nueve de los 10 partidos para que se ejecute.

En declaraciones al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, Pedrola desveló que ha mantenido contactos con Bojan Krkic, coordinador del Área de Fútbol del FC Barcelona.

"Hablé con él cuando me lesioné. Me escribió y me preguntó como estaba. Me dio la enhorabuena por haber empezado con buen pie. También me dijo que estaba muy contento por mí y me preguntó por la lesión. Le respondí con un audio con mis sensaciones y agradeciéndole el mensaje", ha asegurado este lunes Pedrola.

Agradecido con el Barça

"También me dijo que tenía la intención de venir en algún momento. Desde entonces no he vuelto a hablar con él, pero, es verdad que agradezco que desde Barcelona se valore el trabajo que estoy haciendo y tengan un poco de seguimiento", dijo el delantero de Cambrils.

Pedrola añadió que le gustaría volver a la disciplina azulgrana porque "desde pequeño soy del Barça y crecí viendo sus partidos, flipando con Messi y la verdad es que si algún día pudiera volver, me encantaría, pero ahora estoy centrado en la Sampdoria. Hemos empezado un poco mal y tenemos mucho trabajo. Pero después del parón, seguro que vamos hacia arriba otra vez".