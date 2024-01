Pedri se suma al último gran reto viral

Gero Arias, atleta e influencer argentino, se embarcó durante el año 2023 en un desafiante reto que consistió en realizar una dominada en barra por cada día del año, incrementando una dominada por cada día que transcurría.

Arias, sin embargo, no pudo completar su reto al fallar en el día 280, cuando compartió una publicación en la que aseguraba que "en el intento del día 281 se me abrieron las manos ni bien arranqué, luché con todo mi corazón para lograr un día más, pero las manos abiertas no agarran lo mismo, y la sangre en la barra hizo que se me resbalé y caí, como nunca nadie penso que iba a caer".

Su desafío, aunque incompleto, catapultó al argentino a la fama en redes sumando un total de 1.2 millones de seguidores en Instagram y le llevó por todo el mundo conociendo a importantes figuras del deporte, así como a personalidades de la talla de TheGrefg.

Pedri, jugador del FC Barcelona, ha decidido sumarse y mostrar su apoyo en redes sociales a Arias en la reanudación de su reto en este nuevo año. Como gesto de aliento, le obsequió una camiseta con el número 8, representando el octavo día del nuevo desafío. Una muestra de solidaridad que refleja la unión entre deportistas que comparten el espíritu de superación y perseverancia.