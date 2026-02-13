Los 5 pecados del Barça contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano

El FC Barcelona sufrió una derrota muy dura contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26. El equipo de Hansi Flick completó la peor primera parte desde la llegada del técnico alemán al banquillo blaugrana y fue incapaz de poner la primera piedra de la remontada en una segunda parte en la que lo tuvo todo en contra. La racha de seis victorias consecutivas (y de 17 de triunfos en los últimos 18 encuentros) finalizó de forma abrupta, aunque como el propio entrenador teutón reconoció en rueda de prensa puede convertirse en un toque de atención a tiempo.

Para ello, la autocrítica y el análisis deben imperar en el vestuario del Barça en los próximos días. Toca aprender de los errores y trabajar para que no se repitan, especialmente en los partidos decisivos de LaLiga y la Champions League. Ya habrá tiempo para soñar con la remontada en la Copa del Rey en el Spotify Camp Nou; el conjunto de Hansi Flick no puede reincidir en los pecados que le condenaron en el Metropolitano.

1. Puesta en escena deficiente

De la misma forma que el Barça puede presumir de su extraordinaria capacidad para dar la vuelta a los partidos (nueve remontadas en lo que llevamos de temporada), esta estadística no deja de mostrar también que el cuadro catalán empieza demasiados partidos por detrás en el marcador. En este 2026, concretamente, los culés solo se han ido al descanso mandando en el marcador en tres de 12 compromisos (un 25%).

Más allá de datos, la salida de los futbolistas barcelonistas contra el Atlético no estuvo a la altura de unas semifinales de la Copa a nivel de intensidad y energía. Los de Simeone se llevaron la mayoría de duelos y superaron en fútbol y carácter al Barça. "En la primera parte nos han superado en todo. En intensidad, en ganas, en actitud. No nos ha salido nada ya desde el principio. Se ha jugado a lo que ellos querían, han tenido espacio para correr y nos han hecho daño", analizó Eric Garcia. "La distancia entre unos y otros era grande. No hemos presionado y ellos han tenido más hambre para marcar", lamentó Flick en rueda de prensa.

2. Simeone ganó la partida táctica a Flick

Hansi tampoco tuvo, ni por asomo, su mejor noche como entrenador. No estuvo acertado en el planteamiento inicial y tampoco hizo las correcciones necesarias para evitar que el vendaval del Atlético en los 45 minutos iniciales se viera reflejado en el marcador. Todos los goles colchoneros (y varias ocasiones perdonadas por los atacantes rojiblancos) llegaron gracias a balones al espacio muy bien leídos por los delanteros locales, que supieron cambiar de banda en el momento adecuado y encontraron situaciones de extrema facilidad de definición.

A pesar de que en estas acciones la transición defensiva del Barça fue demasiado lenta y, por consiguiente, la mayor parte de la responsabilidad debe atribuirse a los futbolistas, Flick no protegió a su equipo en un momento el que estaba siendo claramente superado. No sería justo criticar el estilo del técnico teutón, que tantas alegrías ha dado al club y a la afición, tras un mal resultado, pero el modelo debe ser compatible con la competitividad en los momentos de inferioridad que todos los clubes, sin excepción, sufren en algún momento del curso.

3. Demasiados errores individuales

Tampoco es cuestión de señalar a ningún jugador directamente, pues los errores individuales forman parte del fútbol y, de hecho, en muchas ocasiones este deporte es una concatenación de fallos; pero es incuestionable que prácticamente todos los futbolistas del Barça estuvieron muy lejos de su mejor versión. La equivocación de Joan Garcia en el primer tanto de la noche, la mala lectura de Alejandro Balde de su espalda, la pérdida de Ferran Torres en la expulsión de Eric Garcia o los repliegues de Frenkie de Jong en las dianas del Atlético son solo algunos ejemplos de desconexión que no pueden producirse en un escenario de máxima exigencia.

Insistimos: no se trata de poner el foco en ningún jugador. Y menos después de un partido tan malo en líneas generales. Pero no podemos obviar que, además de verse superado colectivamente, el Barça cometió errores muy evitables a título individual.

4. Incapacidad de reacción ante las 'adversidades'

Fue una noche en la que todo salió mal. El incomprensible gol anulado a Pau Cubarsí en los primeros compases de la reanudación tras más de siete minutos de revisión por parte del VAR, la expulsión perdonada a Giuliano Simeone, el larguero de Fermín López, el remate de cabeza de Ferran Torres que acarició el palo de Juan Musso...

El Barça fue incapaz de sobreponerse a todas las contingencias adversas. Salió bien en la segunda mitad, pero el gol anulado le frenó demasiado el ritmo. De cara al futuro, será muy importante que el equipo entienda que este tipo de cuestiones incontrolables siempre suceden y que es muy importante superarlas rápidamente a nivel mental.

5. Sin Pedri y Raphinha todo es más difícil

Una vez más, el Barça echó demasiado de menos a sus dos 'pilares' más allá de Lamine Yamal y Joan Garcia. Las seis derrotas de la temporada han llegado en partidos en los que Raphinha no ha jugado ningún minuto y, aunque los números sin Pedri no son tan malos como antaño, el canario es fundamental no solo en el juego con balón sino también en los repliegues defensivos.

La baja añadida de Marcus Rashford, además, provocó que Olmo se desplazara al extremo izquierdo y el equipo se quedara sin los dos relevos naturales de Raphinha y Pedri. Las lesiones volvieron a mermar a los culés en un partido clave, esta vez ante un conjunto con una plantilla muy profunda. Para muestra, un botón: los revulsivos del cuadro colchonero en la segunda mitad fueron Baena, Sorloth, Thiago Almada y Le Normand. Casi nada.