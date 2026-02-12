Hansi Flick, desbordado en su peor día como entrenador del Barça

Al descanso, el Barça se fue perdiendo 4-0: un resultado histórico, por lo negativo, y que recordó amargamente otra tarde para el olvido, la del 2-8 en Lisboa. Precisamente desde aquel día no encajaba el Barça cuatro goles en una primera parte. Aquel día, el entrenador rival era un tal Hansi Flick.

Flick sufrió en el Metropolitano su peor día como entrenador del Barça. Sin matices: el resultado lo dijo todo. Es su derrota más abultada como técnico azulgrana. El curso pasado, en una temporada realmente exitosa, el Barça había vivido resultados dolorosos, como ante Osasuna o Inter, o el 4-1 de este mismo curso en Sevilla.

Pero nada parecido a lo que se vivió en el Metropolitano: un vendaval llamado Atlético de Madrid arrolló por completo a un Barça sin argumentos ni juego.

Si hubo un momento en el que el Barça pudo reengancharse al partido y a la eliminatoria, fue cuando Cubarsí marcó el 4-1: pero el VAR, después de una deliberación eterna, no dio validez al gol por un fuera de juego milimétrico de Lewandowski.

Atlético de Madrid - FC Barcelona. / Associated Press/LaPresse / LAP

Todo falló: a Flick no le salió bien la alineación, y tampoco los cambios. Fue valiente porque en la primera parte introdujo un cambio -Lewandowski por Casadó-, cuando el marcador ya reflejaba un doloroso 3-0. En la segunda parte, tampoco Flick encontró soluciones a la catástrofe.

Un resultado inapelable

Un 4-0 inapelable que amenaza con dejar a Flick muy tocado, aunque el alemán no es de los que se arredran fácilmente.

Si el equipo logró levantarse de la derrota más amarga de la temporada hasta ahora (3-0 ante el Chelsea), cabe imaginar que el Barça podrá hacer lo propio ahora, aunque para remontar la eliminatoria de Copa será necesaria una gesta de dimensiones históricas.

El dato que MisterChip compartió en sus redes sociales también fue especialmente significativo: "Un equipo entrenado por Hansi Flick ha concedido cuatro goles en el primer tiempo por segunda vez. La primera vez sucedió en la cuarta división del fútbol alemán, el 12 de marzo de 2005: Kickers Offenbach 4-1 Hoffenheim (el partido acabó 6-2)".

Como seleccionador alemán, su peor derrota fue un 1-4 ante Japón, en un amistoso, que acabó por costarle el puesto.

Hansi Flick, en el partido ante el Atlético / Dani Barbeito / SPO

Sin pizarra, sin fútbol, sin goles: el recuerdo de Londres

No logró el Barça en Madrid frenar las contras del Atlético, que siempre encontró superioridades. No logró hacer fluir su juego, al punto de no marcar ni un solo gol: detalle sorprendente, porque el Barça es sobre todo un equipo ofensivo, acostumbrado a ver puerta con cierta facilidad.

En esta temporada, el Barça solo se había quedado sin marcar en Londres, ante el Chelsea: aquella derrota no solo tuvo arreglo, porque el Barça acabó en el top 8 de la Champions, sino que supuso el inicio de una racha extraordinaria. ¿Sucederá lo mismo ahora, con una derrota tan cruel, y tan difícil de revertir?