Deco: “No han sido las ausencias, ha sido la intensidad”

Deco analizó en TV3 la dura derrota por 4-0 en el Metropolitano y no buscó excusas. El director deportivo del Barça reconoció la superioridad del Atlético en el primer tiempo, señaló la falta de intensidad del equipo y, aunque dejó abierta la puerta a la remontada, puso el foco inmediato en la Liga. “La primera parte ha sido dura. Ellos han estado mucho mejores que nosotros. Más intensidad, más agresivos en las disputas”, resumió. El dirigente admitió que el equipo no compitió como debía en el arranque del encuentro. “Es verdad que el campo no ayudaba, pero no es una excusa. No hemos estado bien”.

Como ya apuntó Eric Garcia, también se refirió a la acción del gol anulado tras el descanso. “La segunda parte hemos mejorado cosas, hemos marcado y no sé si era o no porque no sé cuánto han tardado para buscar el fuera de juego”. En cualquier caso, evitó refugiarse en la polémica: “Hemos perdido 4-0 al final”.

Para Deco, la clave no estuvo en las bajas ni en la planificación, sino en la manera de afrontar el partido. “Hoy no era tema de tener o no tener. Era un tema de intensidad. Sabíamos que el Atlético tenía un equipo con grandes jugadores, ha mejorado con los fichajes de invierno, y no hemos afrontado la primera parte como debíamos”. En ese sentido, sí se mostró convencido de que el equipo puede ofrecer una versión muy distinta en el futuro inmediato. “Creo que vamos a estar mejor. Cuando recuperas jugadores es mejor”, señaló, aunque insistió en que lo ocurrido en el Metropolitano fue, sobre todo, una cuestión competitiva.

Pese al 4-0, el director deportivo no dio por cerrada la eliminatoria. “El Barça ha demostrado muchas veces que en el Camp Nou ha habido remontadas espectaculares. Será difícil, pero no imposible”. Para ello, apuntó a factores concretos: “La posibilidad de intentarlo, jugar en casa, con un césped mejor, jugar nuestro estilo, marcar goles e intentar marcar”.

Sin embargo, quiso rebajar cualquier tentación de mirar demasiado lejos. “Nos toca pensar en la Liga, es lo más importante. Otro partido difícil el lunes. Si jugamos con la intensidad que toca podemos ganar, pero si jugamos como hoy, difícil”. La vuelta, recordó, “está lejos aún”.