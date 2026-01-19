No hay Raphinha, no hay fiesta

Raphinha es muy importante para Hansi Flick y para el Barça. Lo es fuera del campo por su capaz de liderazgo demostrada en repetidas ocasiones y también lo es en el césped por esa misma capacidad y por todo lo que aporta al juego. Suma once goles y cinco asistencias en los 18 partidos en los que ha intervenido esta temporada. Ya fue clave en el reciente triunfo azulgrana en la Supercopa de España. Elegido mejor jugador del partido tanto en la semifinal como en la final, metió dos goles en cada uno de ellos. El pasado curso, el mejor en la carrera del brasileño, anotó 34 goles y repartió 26 asistencias en 57 partidos. Fue clave en los tres títulos ganados por el Barça y no se entiende el poco reconocimiento que tuvo en los premios individuales.

Con este currículum, es normal que el equipo de Hansi Flick no sea el mismo cuando él no está sobre el césped. No pudo viajar a San Sebastián por un golpe en un muslo recibido en Santander ante el Racing en la Copa del Rey y el Barça, a pesar de hacer un buen partido en el que se vio claramente perjudicado por el arbitraje de Gil Manzano y Del Cerro Grande, perdió los tres puntos, viendo como un Real Madrid en crisis se coloca a un punto en la clasificación de la Liga.

Que el Barça pierda cuando no juega Raphinha se ha convertido en un mal hábito esta temporada. Han perdido cinco partidos los de Hansi Flick en lo que se lleva de curso. Derrotas en la Liga contra Sevilla (4-1), Real Madrid (2-1) y Real Sociedad (2-1) y en la Champions ante PSG (1-2) y Chelsea (3-0). En cuatro de esos partidos, el brasileño no pudo estar en el banquillo. No lo estuvo en Anoeta por un golpe y se perdió los choques frente a Sevilla, Real Madrid y PSG por una lesión muscular. Sí jugó en Stamford Bridge ante el Chelsea, pero solo lo hizo durante 28 minutos. Había vuelto a jugar tras lesión tres días antes frente al Athletic y cuando saltó al terreno de juego, el Barça ya perdía por dos a cero. Además, el Barça ha dejado de ganar otros dos partidos esta temporada. Empate en Vallecas en la Liga (1-1) y otro empate contra el Brujas (3-3) en Champions. Pues bien, Raphinha tampoco estuvo en el partido contra los belgas.

La importancia de Raphinha en el Barça está más que comprobada. Por ello, Flick, que tiene una química especial con el brasileño como ambos han reconocido públicamente, tendrá buenas noticias para el importante partido que los azulgranas jugarán este miércoles en Praga. Debe el Barça sumar los tres puntos ante el Slavia en el regreso de la Champions tras el parón para no complicarse la vida y seguir teniendo opciones de meterse entre los ocho primeros y poder evitar el play-off de octavos. Y en Praga, el técnico alemán podrá contar con Raphinha, ya recuperado del golpe que impidió que estuviese en Anoeta. El brasileño apunta a titular y Flick y el Barça podrán respirar.