El Barça dimitió en el Metropolitano

El Barça, actual campeón de la Copa del Rey, tiene prácticamente imposible poder defender el título en la final que se disputará en La Cartuja el fin de semana del 18 y 19 de abril, todavía sin día confirmado. El equipo azulgrana sufrió en el Metropolitano la peor derrota desde que Hansi Flick se sienta en su banquillo. Nunca había perdido el Barça con el alemán por cuatro tantos. Hasta ayer.

En una nefasta primera mitad, los azulgranas encajaron cuatro goles mostrando una más que preocupante debilidad defensiva. Había recibido el Barça cuatro tantos esta temporada en Sevilla. El pasado curso, encajó cuatro goles en cuatro ocasiones, pero en los cinco partidos habían marcado los azulgranas, incluso habían empatado uno de ellos y ganado otro. En el Metropolitano, ni un gol. Porque la única vez que un jugador del Barça pudo superar a Musso, apareció el esperpento arbitral, con fallo del semiautomático y González Fuertes tirando líneas desde el VAR para anular el gol de Cubarsí. Creerse que era fuera de juego, es un acto de fe.

El tanto anulado no es, sin embargo, excusa, pues la actitud mostrada por los jugadores del Barça en la primera parte es inaceptable. Desde el primero al último. No se salvó ni Joan Garcia. que falló estrepitosamente en la jugada del primer gol. Tampoco le ayudó el paupérrimo estado del terreno de juego. Todo fue un desastre. La poca presión de los jugadores del centro del campo, las facilidades dadas por los laterales y la poca habilidad arriba para poner en aprietos a Musso. Una llegada de Fermín y un remate al palo del propio jugador y nada más.

Reacción

La goleada encajada, que llega tras una racha de 16 victorias en los últimos 17 partidos, debe llevar a una reacción obligatoria. Lo debe ser ya en el próximo partido en Girona, que jugará el Barça el próximo lunes. Montilivi es un campo complicado y los de Flick deben mostrar una versión totalmente diferente a la mostrada ante el Atlético de Madrid para seguir liderando el campeonato de Liga.

Para el partido de vuelta de estas semifinales de Copa todavía faltan tres semanas. Remontar es más que complicado, pero el Spotify Camp Nou ha protagonizado gestas imposibles. De hecho, tanto Flick, como Deco y los jugadores se mostraron convencidos de que la remontada es posible. Uno de ellos, Eric Garcia, que no podrá disputar el partido de vuelta tras ser expulsado en los últimos minutos del encuentro del Metropolitano tras una nueva intervención de González Fuertes desde el VAR, el mismo que no quiso saber nada tras una durísima entrada de Giuliano Simeone sobre Balde.

Tiempo habrá para las conjuras y calentar el ambiente. De momento, toca levantarse para el partido que espera ante el Girona de Míchel.