El Barça se abona a empezar perdiendo y remontar

Que el Barça no empieza bien los partidos es una evidencia y algo que Hansi Flick ha pedido corregir constantemente sin conseguirlo. Los azulgranas estaban obligados a ganar al Copenhague y, si se podía, golear para asegurarse un lugar entre los ocho primeros de esta primera fase de la Champions y meterse directamente en octavos de final, ahorrándose un siempre peligroso play off.

Pues bien, los de Flick han vuelto a empezar por debajo en el marcador. Solo se habían disputado tres minutos de partido cuando Viktor Dadason ya había logrado batir a Joan García. Ha sido con un balón en profundidad tras una pérdida en el centro del campo, acción que ha enfadado mucho al entrenador alemán. Y es que sumando el encuentro ante el Copenhague son cinco los partidos en los que el Barça ha empezado por detrás en el marcador en esta primera fase de la Champions, los cinco últimos que ha disputado.

Empezó perdiendo en Brujas con un gol de Tresoldi para acabar empatando (3-3). En Londres, ante el Chelsea, también empezó por detrás en el marcador tras un autogol de Koundé en el minuto 27. Aquel partido lo acabó perdiendo con claridad (3-0). Y nuevo mal inicio ante el Eintracht en el Spotify Camp Nou. Marcaron primero los alemanes con tanto de Knauff. En la segunda mitad, remontó el Barça con dos tantos de cabeza de Koundé. En la pasada jornada, también se vio por debajo en el marcador el Barça en Praga ante el Slavia. Vasil Kusej marcó primero, en el minuto 10, a la salida de un saque de esquina. Los de Flick acabaron remontando y goleando (2-4), con dos tantos de Fermín, uno de Lewandowski y otro de Dani Olmo.

Ante el Copenhague, como contra el Eintracht y el Slavia, el despiste inicial lo ha acabado subsanando el Barça, que ha vuelto a remontar en la segunda mitad con goles de Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford. Es la tercera remontada en esta primera fase de la Champions y la novena en el total de la presente temporada. A las tres europeas hay que sumar seis más en Liga. Han sido contra Levante, Oviedo, Real Sociedad, Betis, Alavés y Atlético de Madrid.

Nueve remontadas esta temporada y nueve más el pasado curso. Dieciocho desde que Flick se sienta en el banquillo azulgrana.