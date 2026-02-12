COPA DEL REY
Inaudito: el CTA emite un comunicado durante el Atlético - Barça sobre el gol anulado a Cubarsí
El CTA admite un fallo tecnológico inédito en el gol anulado a Cubarsí: "El sistema semiautomático no pudo modelar a los jugadores"
En un movimiento comunicativo sin precedentes por su inmediatez, el Comité Técnico de Árbitros ha emitido una nota informativa oficial durante el transcurso del Atlético de Madrid - FC Barcelona para aclarar la polémica acción del tanto invalidado a Pau Cubarsí. El organismo ha confirmado que, "con respecto a la jugada del gol anulado factualmente al FC Barcelona", el equipo VAR intentó aplicar el protocolo habitual mediante el "sistema de fuera de juego semiautomático SAOT", pero la tecnología se vio superada por la complejidad de la acción en el área.
Según explica el comunicado, durante el análisis de la jugada "se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos". El origen del error técnico se debió a que el software no pudo procesar correctamente la imagen "al detectar una situación de mucha densidad de jugadores" en la zona de castigo. Pese a los esfuerzos de los operarios en la sala VOR, quienes intentaron "que el sistema recalibrase la modelización" para obtener una lectura limpia, el organismo admite de forma taxativa que terminaron comprobando "que no era posible" recuperar la funcionalidad del sistema semiautomático.
Ante este colapso tecnológico en una cita de la máxima exigencia, el equipo arbitral se vio obligado a activar el plan de contingencia. Siguiendo de forma estricta "el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta". Este cambio de método de urgencia explica por qué el veredicto tardó tanto en confirmarse en el Metropolitano, ya que, tal y como reconoce el propio CTA, "el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo".
Finalmente, el comité ha querido justificar la ausencia de la habitual recreación virtual en la retransmisión oficial, un hecho que había generado suspicacias entre los aficionados. La nota aclara que "de manera extraordinaria" no se pudo ofrecer dicha imagen a los espectadores "al no haber podido operar con sistema SAOT", imposibilitando así que se pudiese "lanzar la recreación a la producción televisiva". Con esta explicación de urgencia, el estamento arbitral intenta zanjar la polémica admitiendo que, en situaciones de máxima acumulación de cuerpos, la tecnología todavía tiene límites que obligan a regresar al ojo humano y al trazado manual.
Este es el comunicado completo:
NOTA INFORMATIVA DEL CTA EN RELACIÓN AL ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIÓN EN LA JUGADA DE FUERA DE JUEGO DEL PARTIDO DE SEMIFINALES DE COPA DEL REY ENTRE EL ATLÉTICO DE MADRID Y EL FC BARCELONA
Con respecto a la jugada del gol anulado factualmente al FC Barcelona, en la valoración de la jugada, y siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT.
En el transcurso de dicho análisis se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores.
Tras intentar que el sistema recalibrarse la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta.
Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva (al no haber podido operar con sistema SAOT)
