Ricard Faura: "Si Laporta continúa, el Barça que conocemos dejará de existir"

Además de definirse como tecnoantropólogo y ser vicepresidente segundo del Ateneu Barcelonès, Ricard Faura Homedes (Barcelona, 1960) también es socio del FC Barcelona (número 8.607) y miembro de 'Dignitat Blaugrana', una plataforma que se define como "un grupo de barcelonistas que quieren un club más digno". Seis años después de ejercer de uno de los portavoces de la moción de censura que acabó con la dimisión de Josep Maria Bartomeu, atiende a SPORT para hacer balance del mandato de Joan Laporta y analizar el panorama electoral de cara a los comicios del próximo 15 de marzo.

Existe la sensación generalizada de que no hay partido y Joan Laporta ganará las elecciones. ¿Está de acuerdo con esto o ve a la oposición capacitada para dar batalla?

Este es el relato que se quiere imponer, pero yo creo que sí que hay partido. Sobre todo si somos capaces de movilizar a los socios que han sido alejados del Barça durante los últimos años. A los socios que no han participado del día a día del club porque les echaron del campo por todo el tema de Montjuïc y que aún no han podido volver. Este grupo es el que puede decantar hacia un lado u otro estas elecciones.

Algunos precandidatos están comparando esta situación con la de 2015, cuando Josep Maria Bartomeu ganó las elecciones gracias al triplete de Luis Enrique. ¿Piensa lo mismo?

No creo que se pueda comparar del todo porque en ese momento, como dices, había un triplete sobre la mesa. Ahora se ha hecho de una forma determinada para que los resultados deportivos no puedan condicionar las votaciones. En marzo, más allá de la Supercopa, no se habrá resuelto ninguna otra competición.

¿Qué es lo que más le ha gustado de la gestión de Laporta en los últimos años? ¿Y menos?

Lo que más, sin ninguna duda, el fichaje de Hansi Flick. Lo que menos, sobre todo, el alejamiento de la masa social, que se ha visto ahuyentada del día a día del Barça y su posible interacción con el club. Hay mil casos: el asunto con la Grada d'Animació, la ubicación variable de los socios en el estadio y las dificultades que esto representa, la gente en lista de espera para el abono... Hay demasiados ejemplos de falta de respeto hacia los propietarios de la entidad, los socios.

¿Cree que el modelo de propiedad del Barça estará en riesgo en función de quién gane las elecciones?

Sí, lo tengo muy claro. Si la gestión continúa igual, seguramente serán las últimas elecciones que tendremos tal como hemos conocido al Barça hasta el día de hoy. El modelo actual no puede aguantar el ritmo de la junta directiva de Laporta. O cambia o el Barça que conocemos dejará de existir.

¿Cómo definirías la relación actual del Barça con el entorno digital?

Hay muchísimas cosas que se podrían aprovechar y no se aprovechan. El Barça tendría que ser el club del mundo con más impacto digital; una cosa es tener millones de seguidores en las redes sociales y otra sacar provecho de ello. Ni se está haciendo ni veo ninguna estrategia encaminada en este sentido. A todos estos seguidores hay que hacerlos partícipes y darles acceso a contenidos exclusivos y eventos en remoto. No es necesario ir a la realidad aumentada para multiplicar la experiencia de formar parte de la comunidad del Barça, hay muchos mecanismos como por ejemplo la visualización de entrenamientos o de partidos de categorías inferiores de todos los deportes profesionales.