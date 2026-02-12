¿Cuándo juega el Barcelona contra el Atlético la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey?

Las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se preparan para cerrar el telón de su primer asalto. Una vez finalice el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, la penúltima ronda del torneo del K.O. dará paso a sus decisivos partidos de vuelta, dónde quedarán sellados los dos billetes hacia el partido por el título.

Al Barça, vigente campeón de la competición copera, se le ha puesto cuesta arriba la eliminatoria contra el Atlético del Madrid. Si bien es cierto que los azulgranas todavía tienen toda la segunda parte por delante para intentar revertir la situación, el sonrojante 3-0 con el que se marchan al descanso da alas a los pensamientos más pesimistas.

Pase lo que pase esta noche en el Metropolitano, el Barça dispondrá de una última bala para intentar agenciarse el billete hacia la final de Sevilla. Esta pasa, sin embargo, por obrar un milagro en el Spotify Camp Nou, escenario en el que se disputará el decisivo partido de vuelta.

El Atlético celebró el 2-0 / AP

¿Cuándo juega el Barça la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey?

Una vez se cierre el telón de los primeros asaltos de la eliminatoria este jueves 12 de febrero, tocará esperar a principios de marzo para conocer el desenlace de las semifinales.

Los primeros en salir a escena serán FC Barcelona y Atlético de Madrid, que medirán sus fuerzas en el Spotify Camp Nou el próximo martes 3 de marzo a las 21:00 horas (CET). Un día después, el miércoles 4, llegará el turno de Real Sociedad y Athletic Club, que se enfrentan en el Reale Arena también a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey?

En España, el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se podrán ver en abierto por TV a través La 1 y online en RTVE Play. A nivel autonómico, la retransmisión también correrá al cargo de TV3.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

