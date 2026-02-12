Flick explota con el arbitraje: "No es fuera de juego"

Tras el partido ante el Atlético, Hansi Flick empezó con un discurso prudente, centrándose en las posibilidades de su equipo de remontar, aunque no pudo callarse cuando fue cuestionado directamente por el arbitraje del partido.

"No quiero excusas porque no jugamos bien, jugamos mal. En el segundo tiempo estuvimos mejor, pero tenemos que aceptar este resultado y pelear en el próximo partido. Intentaremos remontar. Tenemos dos tiempos de 45 minutos. Habría que marcar dos goles en cada tiempo. Puede ocurrir, sabemos que es difícil. Para nosotros no está hecho, pelearemos en el Camp Nou por la final", afirmó sobre las posibilidades de darle la vuelta.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, junto a Lamine Yamal durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético / Mariscal / EFE

"No jugamos bien en el primer tiempo. No jugamos como un equipo. Había mucha distancia entre todos. No presionamos como queríamos. La segunda parte fue mejor y tenemos un partido más, pelearemos por ello. Somos capaces de ganar cada tiempo por dos goles. Necesitamos a nuestros fans en el estadio", añadió el técnico a su análisis.

A pesar de lo sucedido, Flick quiso romper una lanza a favor de sus jugadores: "Estoy muy orgulloso de mi equipo. Quizás no por los 45 minutos de hoy, pero sí por la temporada. Sabéis todos los problemas que hemos tenido, esto es parte del juego y hoy hemos perdido, es una derrota fuerte, pero al final estoy orgulloso de mi equipo y vamos a volver. Hay que aceptar esta lección. Tenemos que empezar desde el principio (del partido), como ha hecho el Atlético. Tenemos un equipo joven, pero al final, no hay excusas".

Cabreo descomunal con el arbitraje

Eso sí, el técnico no se calló nada a la hora de hablar del arbitraje: "¿Qué puedo decir? Empezamos con las tarjetas amarillas. Normalmente, en la primera acción, con la falta sobre Balde sería una tarjeta amarilla, seguro. Después quizás todo habría sido diferente, pero él les ha invitado a jugar así . Es un lío. Tuvieron que esperar siete minutos. Vamos... ¿Han encontrado algo en estos siete minutos? Cuando vi la jugada, estaba claro que no había fuera de juego. Quizás podrían haber visto algo diferente. Entonces, que nos lo digan. No hay comunicación".

Flick, con gesto serio durante el Atlético-Barça de semifinales de Copa / EFE

"El peor día fue contra el Inter. Ese fue el peor día", sentenció el alemán al ser preguntado por si este había sido su peor día como entrenador del Barça.

Además, Flick también aclaró los motivos del cambio de Casadó: "Teníamos que cambiarle. Tenía tarjeta amarilla, los primeros 45 minutos fueron muy intensos, con muchos duelos y podía ver la roja. Teníamos que cambiarlo".