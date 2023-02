"Ofrecí a Bellingham a Barça y Madrid. Se equivocaron..."

Andrés Manzano, director general y deportivo de la UE Cornellà y ex asesor del Birmingham, habló sobre Bellingham en una entrevista para AS Andrés, que lo conoce bien, explicó sus inicios en el conjunto inglés: "me recordaba mucho a Zidane"

Jude Bellingham se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo pese a su corta edad (19). Titular indiscutible en el Dortmund y también en la selección inglesa, el centrocampista está siguiendo un camino que ya estaba marcado desde muy pequeño. Así lo ha explicado Andrés Manzano, director general y deportivo de la UE Cornellà y ex asesor del Birmingham, en una entrevista para AS.

Bellingham despuntó desde categorías inferiores, donde siempre jugaba contra futbolsitas de más edad que él. Esto le llevó a firmar su primer contrato profesional con tan solo 16 años, escapándose así de equipos como el Manchester United, que lo quería a toda costa, para crecer en el equipo del que era fan. Al año siguiente el Dortmund apostó muy fuerte por él y el proyecto convenció a la familia.

Al ser preguntado por el interés de equipos españoles, Manzano afirmó: "Él iba a salir y mi trabajo también consistía en ofrecerlo a clubs importantes. Entre ellos estaban el Real Madrid y el Barça. Ambos tuvieron la oportunidad de valorarlo pero ninguno quiso afrontar la inversión que requería en aquel momento. No apostaron por él. Es evidente que se equivocaron pero a posteriori todo el mundo acierta".

"Del más alto nivel que yo había visto nunca"

Andrés explicó que, cuando lo vio jugar por primera vez fue con 15 años, en un partido de sub-23, y no se podía creer la edad que tenía en ese momento, por lo que le dijo al director de la Academia que: "Ese chico era muy especial, del más alto nivel que yo había visto nunca". Por aquel entonces ya era el capitán de la sub-16 inglesa.

"Un caso parecido al de Iniesta, Fàbregas o Piqué"

Es así como presionó para que le firmaran el contrato: "Les dije a los dirigentes que Jude iba a ser un caso parecido al de Iniesta, Fàbregas o Piqué. Les convencí diciéndoles que había que hacer lo imposible para que se quedase porque iba a ser jugador del primer equipo de forma inmediata".

"Me recordaba mucho a Zidane"

En un inicio le pareció más físico, al jugar de pivote lo comparó con Gerrard o Lampard, pero con el tiempo y al ver que podía jugar en banda: "me recordaba mucho a Zidane por sus condiciones", dijo.