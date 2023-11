Los motivos que llevaron al 'MVP' del Atlético a pensar en dejar el fútbol

Una llamada del delegado del Atlético fue clave para que recuperara la ilusión cuando era juvenil Trabaja con un psicólogo desde hace dos años y antes de encontrar su sitio salió cedido tres veces

La reacción de Rodrigo Riquelme (23 años, Madrid) cuando le entregaron el MVP del partido ante el Feyenoord fue una de los momentos de la temporada. "¿Para mí? ¿Me estás vacilando? Me estás vacilando, ¿no?” Las imágenes se hicieron virales por la reacción genuina del futbolista, mitad emoción, mitad incredulidad.

Riquelme mantiene la humildad porque sabe lo que le ha costado consolidarse en el Atlético. Para llegar donde está ahora tuvo que pasar por tres cesiones (Bournemouth, Mirandés y Girona), pero el momento clave de su carrera llegó antes. El año que pensó en dejarlo.

"El año de juvenil me senté en el salón con mi padre y le dije que no quería seguir jugando porque no me seguía divirtiendo", explicó en una entrevista a Radio MARCA hace dos semanas.

"Pero justo al día siguiente me mandó un mensaje el Pedro Pablo, el delegado del Atleti para decirme que querían que hiciera la pretemporada con el primer equipo. En el año de juvenil hubo ciertas personas que me trataron muy mal". Riquelme trabaja con un psicólogo desde hace dos años y siente que es otro futbolista.

En el Girona (cuatro goles y cuatro asistencias en 34 partidos) la temporada pasada ya dejó muestras de su potencial. Incluso el City se interesó por su situación.

"Sabía que tenía que jugar él"

Esta temporada son todo son buenas noticias: ha participado en 15 partidos, tanto en LaLiga como en Champions, y suma 2 goles y una asistencia. Además, ya sabe lo que es estar en la lista de la selección absoluta. En el último duelo de la Champions demostró que es un jugador que causa estragos en la banda izquierda.

Tras recibir el MVP ante el Feyenord, Simeone aseguró que tenía la intuición de que haría un gran partido. "Riquelme jugó un partido extraordinario. Sabía que tenía que jugar él. Lino venía de hacer un partido extraordinario el otro día con el Mallorca, pero las características de Roro entendía que le podían hacer mejor al equipo e hizo un partido increíble". Los dos se juegan un sitio en el once ante el Barça.