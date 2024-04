Mingueza explica el 'incidente' con Vinicius en el Bernabéu

El pasado 10 de marzo, el Celta salió goleado del Santiago Bernabéu (4-0), pero lo que trajo cola los días posteriores fue la acción entre Vinicius Junior y Oscar Mingueza, en la que también intervinieron los madridistas Lucas Vázquez y Nacho para defender -cuando en este caso, no hacía ninguna falta- al brasileño.

Actitud ejemplar de Mingueza

Oscar Mingueza tuvo actitud encomiable y ejemplar. Frenó la carrera del brasileño con un aparatoso agarrón pero necesario para evitar la jugada en contra y sin emplear la dureza, por ejemplo, con una entrada. Después, aguantó los improperios, el empujón del brasileño, y trató de razonar.

En la entrevista concedida a SPORT, MIngueza lo recuerda de esta manera: "Fue una acción que se le ha dado más bola por todo lo que salió en prensa, al final todo el mundo comenta las imágenes y se agranda el tema, pero al final, fue que le hago una falta, que lo cojo y él me suelta el brazo. Lo único que quise decirle es que el manotazo no hacía falta, que solo lo quería parar y ya está".

Empujón de Vinicius a Mingueza sin roja

Sobre la reacción de algunos compañeros blancos, pese a ser a 'destiempo', Mingueza fue conciliador. "También entiendo a Lucas, a Nacho, sabiendo que hay quien intenta sacar a Vinicius del partido... pero no fue para nada mi intención. Se calentó y ya está, es un tema que está cerrado y no tiene importancia. Él lo entendió y ya está, se calentó por la acción y ya está", zanjó el central de Santa Perpètua.

"No escuché nada de la grada"

Oscar Mingueza también quiso restarle importancia a los cánticos de una parte de la grada hacia su persona. Y de hecho, aseguró a SPORT que ni percibió. "Sinceramente, no escuché nada. Sí que me han pasado vídeos que dicen 'tonto 'o algo, pero en la grada también estaba mi pareja y no escuchó nada tampoco. Habría algún sector con algún micrófono cerca, pero no escuché", aseguró un Mingueza que pasa página a un capítulo donde estuvo, en todo momento, a la altura.