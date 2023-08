Así fue la llamada de Ansu Fati a Xavi para comunicarle que se iba

El '10' tomó la iniciativa en una conversación sincera, breve y sin reproches El cuerpo técnico no podía prometerle minutos pero veía una progresión respecto al año pasado

Mucho se ha hablado de la supuesta turbulenta relación entre Ansu Fati y Xavi. Es evidente que ningún jugador con cierto caché está feliz cuando no es titular, pero jugador y técnico tuvieron en las últimas horas una breve y sana conversación. Fue el '10' quien tomó la iniciativa de descolgar el teléfono para comunicarle a Xavi su decisión de salir cedido. No hubo reproches.

Tras mucho meditarlo durante los últimos días, Ansu se convenció de que lo mejor era buscar más continuidad en otro lado. Cuando lo tuvo claro, después de reunirse ayer en Sevilla con su familia, el delantero quiso hacer las cosas bien y llamó a Xavi. La decisión no cogió por sorpresa al egarense, conocedor de que Ansu y su entorno venían moviendo ficha en los últimos días. De ahí que en sus últimas comparecencias públicas el técnico no garantizara la continuidad de Ansu. No por él, sino porque intuía que el '10' no acaba de estar a gusto con su rol de revulsivo.

El de Terrassa le deseó suerte a Ansu y le expresó que poder jugar con regularidad le ayudaría seguro a volver a alcanzar su mejor versión. Eso no significa que Xavi se alegre de la salida del atacante. De hecho, en esta pretemporada el cuerpo técnico había detectado un paso adelante del jugador y estaba convencido de que su momento llegaría. Xavi siempre ha sido claro con Ansu, igual que lo ha sido con sus compañeros: jugará el que mejor esté.

El técnico emplazó al delantero a reencontrarse el próximo verano. Porque Xavi da por hecho que Ansu todavía puede triunfar en el Barça. El técnico no estaba dispuesto a aceptar el traspaso de Ansu porque consideraba que el club podría arrepentirse mucho de ello en un futuro.

La conversación no se prolongó mucho más. El tono no fue de alegría pero sí de sinceridad y serenidad. En el Barça esperan ahora que Ansu dé un paso adelante en Brighton y en el entorno del jugador esperan que el rendimiento del atacante en Inglaterra sirva para disipar las dudas que, creen, tiene Xavi. La gente cercana a Ansu admite su decepción con el entrenador azulgrana y consideran que la decisión de no operarse -así se lo recomendó el club- todavía les pasa factura. En el club desmienten dicha versión.