Jutglà le echa un cable a Lewandowski

Ferran Jutglà sabe mejor que nadie el sufrimiento, y hasta la incomprensión, del delantero cuando no está en racha goleadora. El osonense tuvo que salir del Barça la temporada pasada y buscarse la vida en el Brujas, donde suma tres goles esta temporada.

Jutglà le echó un cable a Robert Lewandowski en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio. "A los delanteros al final se les juzga mucho por el gol o por el no gol, pero los delanteros participan en la presión, generan espacios, desmarques, combinaciones... No creo que sea justo juzgarle por los goles si puede ayudar al equipo de otras maneras. Hay que mirarlo todo, aunque con los delanteros no se es justo", aseguró Jutglà con una cierta resignación.

En su caso particular, Ferran Jutglà se muestra satisfecho de su determinación para hacer las maletas para jugar en el Brujas. "Tomé la decisión de seguir mi sueño y conseguir un contrato profesional. No me arrepiento. Vengo de una lesión que me lastró la pasada campaña, he recuperado las sensaciones física. No estoy teniendo acierto de cara a puerta, pero sí ocasiones y todo vendrá", vaticinó. Y añadió: "Quiero ganar títulos con el Brujas y en un futuro e gustaría regresar a España para continuar con mi carrera".

Un rival que merece más por juego

En Brujas ha tenido la oportunidad de medirse al Amberes, rival del Barça en la última jornada de la liguilla de la Champions League y que, como el propio Brujas, está teniendo una fase irregular. "La Liga belga es dura y física, y está muy cara, somos siete u ocho equipos con opciones. El Amberes juega bien y así se ha visto en Europa, pero en fútbol te marca mucho que ganes o no ganes. Lo que pasa es que la pelota no ha entrado, pero ellos juegan bien", aseguró Jutglà.

Y no tiene duda. "Seguro que querrán ganar para tener el prestigio de haber ganado al Barça. Es un campo que aprieta y aunque no se jueguen nada, querrán tener la sensación de ganar en la Champions", sentenció Jutglà.