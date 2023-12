Xavi: "El vestuario está enfadado y con ganas de reaccionar"

Xavi Hernández explicó cómo se siente el vestuario azulgrana tras el KO liguero ante el Girona y también cómo están llevando tanto él como su staff unos días algo complicados tras quedar en la Liga a siete puntos del líder. Ahora toca otra competición, toca cerrar la liguilla de la Champions League, y afortunadamente, el panorama es muy distinto al de las últimas dos temporadas. Habrá oportunidades para los canteranos y los que suelen tener menos minutos.

"De puertas afuera habrá críticas, es normal después de perder contra el Girona, pero desde dentro los veo enfadados", explico el técnico sobre el estado de ánimo de los jugadores.

sport

A vueltas con el KO ante el Girona

Y es que Xavi aprovechó para reivindicar el juego de su equipo, a su juicio, mucho mejor de lo que se está diciendo. "Fuimos mejores que el Girona, tuvimos las oportunidades... fue muy parecido al partido del Real Madrid en casa. Pero son errores nuestros en las dos áreas, no controlamos las áreas, no tuvimos la contundencia defensiva de otros días, y sobre todo nos faltó la efectividad arriba. Por eso el vestuario está enfadado y con ganas de reaccionar", argumentó.

Y recordó que oportunidades hubo, y muchas, para derrotar a los gerundenses. "Para mí son muy claras, quizás no 31, pero sí 5 o 6. Hay que mejorar el tema de la efectividad, de cerrar los partidos", insistió.

Y no hay mejor momento para hacerlo que solo tres días después, en otra competición y con la tranquilidad de saberse ya clasificado. "Hemos hecho los deberes en la Champions, tenemos todos los números para ser primeros de grupo, así que, a reaccionar", expresó Xavi.

Xavi y su staff, tranquilos

Además de reflejar el sentir del vestuario, también comentó Xavi el de su propio staff técnico, que ya llegaron al Barça siendo muy conscientes de lo que se podían encontrar. El entrenador azulgrana reconoció que "con el staff intentamos centrarnos en lo que podemos controlar, en motivar a los jugadores y en entrenar con la máxima exigencia. Nos intentamos abstraer, desde que estábamos en Catar y me llamó Laporta (para entrenar al Barça), les dije: 'Prepararos, es un reto muy grande y habrá críticas. Es el Barça", desveló Xavi, quien recordó que "todos los del staff somos culés de cuna y queremos lo mejor para el club".

El partido ante el Amberes propicia cambios y que se les abra las puertas a los futbolistas en dinámica del filial que han viajado. Y que en este sentido no debería afectar el hecho de que la convocatoria se haya ampliado con Ronald Araujo, Gündogan y Lewandowski, que en un primer momento no habían sido citados. Xavi explicó el por qué del cambio de planes. "Al final, hacemos una noche más aquí, es un tema de itinerario e incluso muchos jugadores han preferido viajar y hacer piña. Es buena esta reacción, que la gente esté implicada, es bueno que el equipo esté unido", sentenció el técnico.

Una decisión que ha sido consensuada "por nosotros, el equipo, el presidente, Deco... Hablamos con los jugadores, no vamos por diferentes vías", quiso dejar claro Xavi.

Y sobre la participación de los jóvenes, admitió: "Lo decidiremos antes del partido, pero la idea es hacer cambios y dar descanso sobre todo a los futbolistas que tienen fatiga muscular. Los casos de Ronald (Araujo), Gündogan, Robert (Lewandowski). Vamos a ver...".

"Van Bommel me comprende"

Xavi Hernández le 'echó un cable' a Mark van Bommel, con quien coincidió la temporada 2005/2006, la de la final de París. El neerlandés había dicho que entendía que el técnico azulgrana hablara de equipo "en construcción" y Xavi lo agradeció: "¿Veis? Van Bommel me entiende. Es un tío que tiene empatía, tengo muy buena relación con él, fue un gran compañero".

A Van Bommel no le van las cosas demasiado bien en el Amberes esta temporada, especialmente en la Champions, pero Xavi le ve madera: "Tiene capacidad y liderazgo, no le ha tocado un grupo fácil, pero creo que está haciendo un trabajo muy importante y está dejando su sello. No tiran el balón, juegan en asociación, es un buen entrenador y lo va a ser en el futuro", concluyó.