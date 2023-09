"Creíamos que Ansu era el sucesor de Messi pero no lo ha demostrado"

Charlamos en los aledaños del Sadar con aficionados del FC Barcelona sobre la composición de la plantilla, los nuevos fichajes, la marcha de Ansu... En general, sensación de que hay mejor plantilla que el curso pasado aunque algún sector considera que falta algo de gol arriba

El aficionado del FC Barcelona vivió con frenesí y excitación (como en las últimas ventanas, vaya) el cierre del mercado de fichajes. Hasta el día final, como viene siendo ya habitual, el club no concretó los movimientos. Como si le hubiera cogido el gusto a trabajar con la presión de jugar al límite.

En cualquier caso, se pudieron llevar a cabo las operaciones previstas. Llegaron Joao Cancelo y Joao Félix. Se marcharon Abde, Eric y Ansu Fati. Plantilla corta, la que más de los últimos 30 años, pero posiciones dobladas con futbolistas de garantías.

LA GENTE DUDA CON JOAO FÉLIX

Aprovechando la presencia masiva de seguidores culers (más de 500) en el Sadar (sobre todo de la zona norte de España, donde es más difícil ver al Barça puesto que ni en Asturias ni en Cantabria hay clubes en Primera), preguntamos e indagamos qué opina el barcelonista acerca de los últimos movimientos y si gusta la confección final de la plantilla.

"Creo que tenemos muy buena plantilla. Quizás Abde se podría haber quedado para tener un suplente más, pero hay equipo para competir por todo", nos cuenta Santi, de Cantabria. Acerca de Ansu, considera que "le va a venir muy bien estar un año fuera, que juegue y recupere la confianza". "Pienso que tenemos mejor plantilla que el año pasado, hay muy muy buen equipo", añade.

Ansu Fati, con la camiseta del Brighton | @OfficialBHAFC

"La plantilla está bastante bien, el fichaje de los dos portugueses ha estado bastante acertado. Reforzar el lateral derecho era clave, con Araujo perdemos un central Importante. Echo de menos un delantero más, pero en enero viene Vítor Roque así que bien", asegura un culer de Avilés. Su hijo pequeño añade que "los dos son buenos, Ansu se fue cedido pero volverá. A ver si alcanza el nivel de la temporada que se lesionó. Hay buena plantilla".

Desde Barcelona llegó una buena comitiva. Estadio mítico de la Liga y con ambientazo. "Me sabe mal por Ansu porque creíamos que era el reemplazo de Messi, pero no lo ha demostrado. Joao puede ser sorpresa o un desfalco como ha sido en el Atlético. Está por ver. Cancelo, lateral derecho. No hay más, no había nivel ahí así que perfecto", aseguran.

PLANTILLA MEJORADA

"Creo que hay mucho mejor plantilla que el año pasado, Pedri tiene un nivel más, Gavi ha subido también. Gündogan da un puntito al medio centro. Oriol Romeu ha mejorado a Busquets. Falta la suerte. Hay que exigirle la Champions a Xavi para mí", apuntan.

Más opiniones: "A mi Joao Cancelo me gusta mucho, pero Joao Félix es excesivo, no hacía falta en la plantilla". Su colega se opone rotundamente: "A mi Joao me ilusiona mucho. Puede destacar mucho o puede ser un fiasco total, no hay punto intermedio".