Gavi, baja para el clásico por molestias en la espalda

El centrocampista andaluz sigue sin recuperarse de su contratiempos físicos El Barça se enfrenta al Real Madrid hoy a las 23:00 horas CET

Pese a las esperanzas de verlo en acción en el clásico, Gavi no estará presente ante el Real Madrid por molestias en la espalda, unos contratiempos físicos que ya le obligaron a quedarse sin minutos ante el Arsenal, partido inaugural de la gira norteamericana culé.

El debut del centrocampista azulgrana en Estados Unidos tendrá que esperar. Xavi ya adelantó hace unos días que Gavi no estaría en el primer partido ante los ingleses porque tenía la espalda "clavada", unas sensaciones que no parecen haber mejorado y con las que el conjunto azulgrana no quiere arriesgar. No estará disponible para el técnico egarense en el duelo ante el Real Madrid.

El andaluz, Lenglet e Íñigo fueron los ausentes en el choque ante el Arsenal, y ahora es tan solo Gavi el único que no se vestirá de corto. El interior de 18 años , además, fue uno de los afectados por el brote de gastroenteritis que dejó seco al Barça en el inicio de gira, y que obligó a cancelar el primer duelo ante la Juve.

Gündogan, Pedri, Oriol Romeu y Frenkie de Jong ocuparán la sala de máquinas azulgrana.

El partido entre Barça y Madrid arranca este sábado a las 23:00 horas CET.