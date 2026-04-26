El exazulgrana Carrasco frena a ElPozo y el Barça de Javi Rodríguez es más líder

"Estoy harto de repetir a mis jugadores que las ligas regulares se ganan en partidos contra los últimos clasificados. Por eso es tan importante esta victoria", reiteró Javi Rodríguez este sábado en el Palau tras el trabajado triunfo ante el colista ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra por 8-4. Eso sí, al descanso el 2-2 y lo que se estaba viendo sobre la pista había despertado fundadas dudas.

ElPozo Murcia - Viña Albali Valdepeñas (fútbol sala, Primera RFEF), 26/04/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF ELP 3 3 VAL Alineaciones ELPOZO MURCIA, 3 (1+2): Edu Sousa (p.), Ricardinho, Marcel, Gadeia (1), Rafa Santos -cinco inicial-, Bebe (1), Ricardo (1), Adri Rivera, Ligeiro y Dener. VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS, 3 (1+2): Borja Puerta (p.), Boyis, Alex Fonseca, Naranjo, Mateus Torres -cinco inicial-, Carrasco (3), Joao Silveira, Ribeiro, Nico Marrón, José Mario, Sinésio Jr., Pato y Lucas Cezar.

El caso es que el técnico supo dar un giro a su equipo en el vestuario y los jugadores salieron mucho más intensos, con tres figuras brasileñas clave. El más importante fue un Joao Victor que a sus 25 años sigue asumiendo galones como si fuese un veterano, saldando tres anticipaciones con un gol y con sendas asistencias a sus compatriotas Mateus (bigoleador) y Pito (trigoleador). Por cierto, que el de Chapecó se sitúa al frente del 'Pichichi' con 24, empatado con Leandrinho (Industrias) y con Daniel (Manzanares).

Con esa victoria, el cuadro azulgrana se aseguraba seguir por segunda jornada consecutiva el frente de la tabla con 62 puntos y tan solo cuatro jornadas por delante. ElPozo Murcia, que fue líder hasta la jornada anterior, había cedido esa primera plaza con un empate precisamente en la pista del colista navarro y recibía este domingo al Viña Albali Valdepeñas (rival del Barça este próximo miércoles en el Virgen de la Cabeza).

Dos exazulgranas, Boyis y el trigoleador Jorge Carrasco / VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS

La gran estrella del partido este domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia (3-3) tiene marcado carácter azulgrana. El torrejonero Jesús Carrasco, de 23 años, jugó dos temporadas en el Barça B (2020-22) y tuvo minutos en el primer equipo a las órdenes de Jesús Velasco en aquella mágica temporada en la que el Barça conquistó su cuarta Champions en Riga.

Campeón de Europa sub'19 con España, se trata de un pívot móvil y con mucho talento, al estilo del también canterano barcelonista Bernat Povill (Industrias) o del blaugrana Adolfo cuando juega de 'punta' en el 3-1. Pues bien, este domingo ha marcado los tres goles en el empate valdepeñero en la pista de ElPozo, el tercero en el 36' en superioridad por la roja que vio Marcel por su brutal entrada sobre Joao Silveira. Suerte del VAR, porque en otras épocas se habría quedado en amarilla.

Carrasco será una de las grandes amenazas para el Barça este miércoles en Valdepeñas a las 20.00 horas, con los locales jugándose la octava plaza. Eso sí, el equipo de Marlon Velasco está a un punto del Jaén Paraíso Interior (verdugo del Barça en la pasada final de la Copa de España) e incluso tiene a cinco la tercera posición que ocupa Movistar Inter. Por su parte, ElPozo tiene ante sí una difícil visita al Olivo Arena de Jaén el jueves en el partido que cerrará la jornada intersemanal.

En el horizonte cercano se presenta también el duelo de la penúltima jornada que enfrentará al Barça y a ElPozo Murcia a las 20.30 horas en el Palau. Con el empate murciano de este domingo, los de Javi Rodríguez se asegurarían la primera plaza en la liga regular si ganan en Valdepeñas, el sábado 2 de mayo en el Palau al Peñíscola y el citado 8-M a su único rival por ese ansiado primer puesto, que daría ventaja de pista en todas las eliminatorias por el título. En la primera vuelta, empate a dos en el Palacio.

Además, ese hipotético título liguero dará al campeón la posibilidad de disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, un torneo al que el equipo catalán ha faltado en las últimas dos ediciones. El segundo billete de la RFEF iría a parar al finalista liguero, salvo que Illes Balears Palma Futsal conquiste su cuarta Champions seguida o el Jimbee Cartagena inaugure su palmarés continental. En ese caso, la otra plaza sería para ellos.