El Barça da la cara en Murcia y arranca un insuficiente empate con un estelar Dídac

En un partido de los que hacen afición y con un notable arbitraje, ElPozo Murcia y Barça firmaron unas tablas (2-2) que reafirman la candidatura común a todo y dejan a los de Josan González como campeones de la primera vuelta y primeros cabezas de serie para la Copa de España (jugarán los cuartos de final el jueves 19 de febrero.

ElPozo Murcia Costa Cálida - Barça (fútbol sala, Primera División RFEF), 27/12/2025 PRIMERA DIVISIÓN RFEF ELP 2 2 BAR Alineaciones ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 2 (2+0): Edu Sousa (p.), César, Gadeia (1, d.p.), Ricardinho, Dener (1) -cinco inicial-, Álex García, Marcel (1, d.p.), Adri Rivera, Rafa Santos, Ligeiro, Ricardo, Bebe y David Álvarez. BARÇA, 2 (1+1): Dídac (p., 1), Antonio, Matheus, Adolfo, Pito -cinco inicial-, Joao Victor, 'Lucho' Gauna, Eric Martel (1), Sergio González, Fits, Touré, Pol Pacheco y Erick.

Con el número uno del tenis mundial Carlos Alcaraz como maestro de ceremonias y con el histórico exmeta Juanjo homenajeado en el descanso, el cuadro murciano fue ligeramente superior en una primera parte de muchos quilates en la que los azulgranas pagaron caros sus errores en los pequeños detalles, sobre todo en la rapidez a la hora de cometer las primeras cinco faltas.

Dener provocó la primera intervención de Dídac a los cuatro minutos y Antonio rozó el poste antes de que Adri Rivera cambiase el partido con su intensidad y su talento. El internacional español de 23 años envió a la madera un chut que desvió el meta blaugrana en el 5' y, acto seguido, un desvío de Joao Victor también se estrelló en el poste.

Reaccionó el Barça con dos 'paradones' de Edu Sousa a disparos de Eric Martel y Antonio tras sendas asistencias magníficas del cada vez más recuperado Sergio González y de Adolfo. Sin embargo, un disparo defectuoso de Bebe lo desvió a gol en el 11' un Dener que ya lleva ocho goles (1-0).

El equipo de Javi Rodríguez intensificó la defensa, pero Touré cometió una cuarta falta evitable y Joao Victor (el mejor jugador del planeta en 2025) hizo la quinta a 6:15 del descanso. El galo repitió con la sexta, que no vieron los árbitros de forma inexplicable y obligó a ElPozo a demostrar la prostitución de un VAR de saldo al pedir roja y encontrar la sexta falta.

Dídac evitó el gol de Gadeia y repitió tras una carga de Pito sobre Edu que derivó en el segundo '10 metros'. Y de los dos posibles 2-1 se pasó al 1-1 en un rechace que aprovechó Eric Martel para marcar con la zurda. Sin embargo, Pol Pacheco cometió una discutible falta tras pérdida y esta vez Marcel transformó el 2-1 de doble penalti.

Al Barça le sentó muy bien el descanso y Pito chutó al poste en el 21' tras un pase genial de Erick, quien tuvo un excelente ingreso en el partido. Edu evitó el gol del de Chapecó y Dídac hizo lo propio a disparo de Álex García. Otro paradón de Edu llevó al poste un remate de Gauna y ahí el portero visitante Dídac culminó su colosal actuación con una incursión y el 2-2 en el 24'.

El Barça estaba cómodo y Joao Victor perdonó solo de forma inexplicable ante Edu a pase de Antonio, a lo que por fin respondió ElPozo con un mano a mano que envió fuera Marcel y en dos grandes paradas de Dídac, la segunda brutal a disparo de Dener tras un rechace. Pidieron segunda amarilla para Pito y acertaron los colegiados al no decretarla.

Adolfo y Eric Martel capitanearon muy buenos minutos visitantes mientras el reloj corría. Edu sacó un testarazo del Pito con una mano mágica y Javi Rodríguez pidió tiempo a falta de 1:20 para dar a Antonio la camiseta de portero. Al jiennense se le escapó la bola y Pito evitó el desastre. Los locales respondieron con ataque de cinco, pero no se movió el marcador. Empate. 2-2. Partidazo.