Dos nuevas renovaciones: Eric Martel y Mamadou Touré hasta 2027

Eric Martel y Mamadou Touré extendieron su contrato con el FC Barcelona de fútbol sala durante una temporada más en el palco del Palau Blaugrana junto al directivo blaugrana Joan Solé. La firma de los futbolistas de este miércoles al mediodía los vincula con el club hasta el 30 de junio de 2027.

Este miércoles se ejecutó el acto protocolario de la firma de la renovación de ambos acuerdos. Sin embargo, la extensión contractual de los futbolistas se anunció hace dos semanas por el club catalán.

Con la doble renovación de Martel y Touré, el Barça asegura la continuidad de dos futbolistas importantes dentro de la dinámica del primer equipo. Martel, jugando como ala en el campo, lleva 9 dianas en la temporada 25/26 de la 1.ª División de Fútbol Sala. Ocupando la misma posición, Touré ha aportado 2 goles para las filas culés.

El Barça está creando un proyecto deportivo ganador enfocado en el año que viene con renovaciones de peso dentro del conjunto blaugrana. Martel y Touré se suman a las anteriores renovaciones de Adolfo, Matheus y Catela, acumulando 5 renovaciones claves.

Noticias relacionadas

Entre pacto y pacto, el Barça está líder de la Liga con el objetivo de llevar el trofeo a las vitrinas blaugranas. Además, también piensa en la Final Four de la Copa del Rey, en donde tiene el billete asegurado a Cáceres desde hace dos meses. Dos títulos que el conjunto blaugrana no dudará en disputar en el último tramo de la presente campaña.