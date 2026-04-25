Un magistral Joao Victor despierta al Barça para pertrechar el liderato

El Barça desatascó el duelo ante el colista ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra (8-4) con tres minutos sensacionales de Joao Victor, quien marcó el 4-2 y asistió a Sergio González y al trigoleador Pito tras sendas recuperaciones. De esta forma, los locales reaforman el liderato u presionan a ElPozo Murcia este domingo en su difícil visita a Valdepeñas. Haga lo que haga, el equipo de Javi Rodríguez seguirá al mando.

Barça - ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra (fútbol sala, Primera RFEF), 25/04/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 8 4 RIB Alineaciones BARÇA, 8 (2+6): Miquel Feixas (p., 1'-20'), Erick, Matheus (2), 'Lucho' Gauna, Pito (3) -cinco inicial-, Dídac (p.s, 21'-40'), Joao Victor (1), Touré, Eric Martel, Sergio González (1), Catela, Joel Miñano e Izán Sequero. ATP ILUMINACIÓN TUDELANO RIBERA NAVARRA, 4 (2+2): Paulo (p.), Mykytiuk, Anás, Pablo Otero (1), Eric Pérez -cinco inicial-, Gustavao, Joao Batista, Terry, Fabinho Rocha (1), David (1), Sepe y Tumkiewicz (1).

Con mucha profesionalidad, Juanito concienció a sus jugadores de que había que salir a por todas y lo cierto es que en la primera parte no perdieron nunca la cara al partido y se fueron con tablas al descanso, en gran medida por la excelente actuación de Paulo, meta internacional sub'21. Y eso que los locales se adelantaron a los 54 segundos con el 1-0, obra de Pito tras un desajuste visitante.

El Barça mereció ampliar esa ventaja en una cabalgada de Joao Victor que acabó con disparo al poste de Eric Martel en el 4' y con paradones de Paulo ante el catalán y por dos veces ante Sergio González. En la otra portería, Miquel Feixas estuvo muy atento en el 6' en un chut de Fabinho Rocha.

Ribera Navarra había avisado y David empató en el 11' para dar paso a cuatro minutos más calmados y sin apenas ocasiones. Matheus chutó a la madera en el 16' y, dos minutos después, aprovechó una preciosa ruleta de Pito para anotar el 2-1 en el 18'.

Los visitantes atacaron con cinco y Fabinho Rocha estableció el empate a 1:03 del descanso, aunque el banquillo local pidió el videoarbitraje por una posible falta previa sobre Joao Victor. Era muy dudosa y los árbitros quizá acertaron al validar el gol, aunque la realidad es que el VAR del fútbol sala es sinónimo de decisión desfavorable para los azulgranas.

La lectura clara de la primera parte era que el Barça necesitaba más intensidad y quitarse de encima la autoconfianza, que se acrecentó con el madrugador 1-0. Juanito amagó de inicio con Fabinho Rocha de portero-jugador y Matheus rompió esa fase de dudas con un golazo a la media vuelta, el 3-2 (min. 25). La temporada del brasileño es harina de otro costal. Mérito suyo y de Javi Rodríguez.

Matheus está realizando una gran campaña / FCB

Esta vez no vacilaron los locales y gran parte de culpa la tuvo un magistral Joao Victor. El brasileño se anticipó al corte en defensa, se internó y fusiló a Paulo con el 4-2 en el 27'. Y 43 segundos después, peleó en la banda por una bola para regalar el 5-2 a Sergio González con un pase perfecto.

El ex de Palma Futsal repitió con otro robo en el 28' para asistir a Pito en el 6-2. El cuadro tudelano no se rindió y Turkiewicz aprovechó un robo a Touré para anotar el 6-3 a ocho minutos del final. Aún faltaban un autogol de Fabinho Rocha y el 8-3 de Pito en su tercer gol para seguir demostrando que está a un nivel altísimo. A tres segundos del final, Pablo Otero cerró el marcador con un misil (8-4).