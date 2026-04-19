Javi Rodríguez, agredido por el presidente de Osasuna Magna

El Barça, tras el parón de selecciones, regresó el sábado a la competición con una solvente victoria ante Osasuna Magna en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Primera División de Fútbol Sala (1-5). Un resultado que dió además a los azulgrana el liderato virtual de la competición, a la espera de lo que haga hoy ElPozo Murcia en su duelo ante Ribera Navarra (17.00 horas).

Más allá del resultado, el encuentro en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona dejó un episodio lamentable. Durante el descanso del partido, en el que el técnico azulgrana, Javi Rodríguez, recibió una agresión por parte del presidente del conjunto local, José Antonio Arriegui.

Según refleja el acta del encuentro, al acabar la primera mitad y con los dos equipos aún en la pista , Arregui accedió a la misma "en clara actitud beligerante y dirigiéndose" a Javi Rodríguez. "Este último refiere que el mencionado directivo impacta con su mano en su rostro, no pudiendo este hecho ser constatado por el equipo arbitral", continúa el acta, que apunta que "el tumulto que se generó tras este altercado tuvo que ser contenido por otros directivos del equipo local, y con la colaboración de ambos cuerpos técnicos, no registrándose más incidencias en el resto de partido".

Este domingo, el Barça ha publicado un comunicado oficial al respecto de los hechos ocurridos en el deudo navarro. "El Club condena de manera rotunda cualquier acto de violencia, como el que sufrió ayer nuestro entrenador, Javi Rodríguez, por parte del presidente de Osasuna Magna. Este tipo de conductas inapropiadas no tienen cabida en el deporte y son totalmente contrarias a los valores de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer dentro y fuera de la pista", explica la nota.

"Valoramos positivamente las disculpas expresadas por parte del club navarro, así como las muestras de rechazo a los hechos por parte de su entrenador, cuerpo técnico, miembros de la Junta Directiva y trabajadores. Entendemos que se trata de una acción individual que no representa a la entidad ni a los valores del fútbol sala. Al mismo tiempo, el FC Barcelona desea destacar que tanto nuestro Club como Osasuna Magna han mantenido históricamente una relación excelente, basada en el respeto institucional y deportivo, y así continuará siendo", continúa el comunicado para concluir que "reiteramos nuestro compromiso con el respeto, el juego limpio y la convivencia en el deporte, y denunciamos firmemente cualquier comportamiento que se aleje de estos principios".

Osasuna Magna también se pronunció al respecto del incidente, reconociendo "que se produjo un comportamiento absolutamente inapropiado por parte de su presidente hacia Javi Rodríguez, entrenador blaugrana, conducta que rechazamos de forma rotunda por ser contraria a los principios y valores que representan a nuestra entidad".

"CD Xota FS quiere trasladar sus más sinceras disculpas a Javi Rodríguez, a su equipo técnico y al Barça, club con el que siempre hemos mantenido unas excelentes relaciones, así como a los aficionados, a la competición y a todos los que forman parte del fútbol sala. Somos conscientes de que lo ocurrido no está a la altura del respeto y la ejemplaridad que exige el deporte profesional", apuntó en su nota el club navarro.

Goleada azulgrana

Osasuna Magna vive una situación complicada en el campeonato, donde lucha por la permanencia de la mano de Imanol Arregui, que ha sustituido recientemente a Miguel Hernández en el banquillo. El Barça, por su parte, persigue el liderato por lo que había mucho en juego sobre el parquet.

Tras un inicio igualado, el primer momento clave llegó en el minuto 11, con un penalti señalado por el VAR tras una acción sobre Pito de Geraghty, que fue expulsado. Catela transformó los seis metros y puso en ventaja al Barça, aunque la reacción local no tardó en llegar con un gol de Saldise tras una contra. Antes del descanso Pito ponía el 1-2 en el marcador.

La segunda parte arrancó con un gol de Erick Martel en el 27' que supuso ya la sentencia para los navarros. El Barça tomó definitivamente las riendas del encuentro y con dos goles más obra de Pito y Sergio González certificó una valiosa victoria en la carrera por el liderato.