El Barça cae en la 'trampa amarilla' y pierde la Copa de España en los penaltis

Tras sus exhibiciones en cuartos de final y en semifinales, el Barça no pudo lograr su séptima Copa de España al perder este domingo ante el Jaén Paraíso Interior una final sin goles (0-0) que se disputó en un repleto Palacio de los Deportes de Granada y se decidió en la tanda de penaltis. Allí decidieron las paradas de Espindola a los disparos de Antonio y de Luciano Gauna.

Jaén Paraíso Interior - Barça (fútbol sala, Copa de España), 22/03/2026 COPA DE ESPAÑA JAE 0* 0 BAR Alineaciones JAÉN PARAÍSO INTERIOR, 0* Espindola (p.), Power (p.), Dani Zurdo, Míchel, Alan Brandi -cinco inicial-, Eloy Rojas, Bynho, Mati Rosa, Lamine, Fer Trindade, Rikelme, Joao Salla y Esteban. BARÇA, 0 Dídac (p.), Antonio, Matheus, 'Lucho' Gauna, Pito -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s.), Joao Victor, Adolfo, Eric Martel, Sergio González, Touré, Erick y Fits.

Hablar de justicia o injusticia en una final podría parecer una osadía y ni el arbitraje (otra vez) debe servir como excusa. Con una mayoría atronadora en las gradas, el conjunto jiennense supo ir llevando el partido a su terreno y demostró su talento defensivo al mantener a cero a los de Javi Rodríguez, que merecieron más al principio y no tanto al final. Cuarta Copa de España para los andaluces. ¡Chapó para el equipo y para Dani Rodríguez!

El cuadro azulgrana empezó muy fuerte y pidió el videoarbitraje en el 2' por un posible derribo a Pito entre Power y Míchel, que no fue del todo claro y acertaron los colegiados al no señalar la pena máxima. Esa insistencia fue cargando de faltas a los 'amarillos', que tenían tres antes del 4' y cuatro en el 9'. Poco a poco, se estiraban los de Dani Rodríguez con una buena llegada de Lamine en el 6' y un paradón de Dídac a disparo de Rikelme en el 8'.

Antonio busca opciones ante dos rivales / RFEF

A caballo entre esas acciones, Pito no logró marcar en una contra y el rechace lo estrelló en el poste Antonio con todo a favor, pero muy forzado. Seguía mereciendo más el Barça, pero el disparo de Pito lo repelió Espindola y el MVP de la pasada Eurocopa no logró marcar de chilena. En ese panorama navega muy cómodo el equipo jiennense, que pudo adelantarse en el 14' con un misil de Mati Rosa que desvió Dídac.

Gauna realizó encaró como en las semifinales ante Valdepeñas y su potente centro-chut estuvo a punto de rematarlo a gol Eric Martel. El equipo andaluz cometió su quinta falta y, lógicamente, Dani Rodríguez retrasó la presión defensiva para convertir los últimos tres minutos largos de la primera parte en un juego de mucha táctica a la espera del error del rival. No volvió a jugar Adolfo, con serios problemas en un hombro.

Sí, el Barça había sido mejor, pero con el 0-0 existía el riesgo de que se impusiese el 'otro fútbol' sala que tan bien maneja el Jaén Paraíso Interior. Esa intensidad en ocasiones excesiva complica mucho los arbitrajes. El renovado Matheus se cruzó en el 22' para evitar lo que apuntaba a ser un gol de Power a centro de Dani Zurdo ante el delirio de la mayoría absoluta 'amarilla' que reinaba en las gradas del Palacio.

El Palacio de los Deportes de Granada, espectacular / RFEA - SPORTMEDIA

Y claro, los blaugranas se vieron cargando de faltas y ya estaban en cuatro a 13:08 del final por las dos de su rival. Eloy Rojas, uno de los héroes de los títulos coperos jiennenses, avisó en una contra y Pito buscaba opciones con gambeteos que no se traducían en gol por cuestión de centímetros... los que le faltaron para llegar al segundo palo para remachar la bola.

A 7:56 del final, los árbitros se inventaron con tres segundos de retraso una inexistente falta de Erick que era la cuarta del Barça y, acto seguido, Eloy Rojas estrello un misil en el larguero y llegó la quinta de Antonio en una acción de las que no se estaban pitando. Cuesta no pensar mal, pero es el día de la marmota. Una marmota que, en el caso del fútbol sala, es grande y viste de negro.

El Barça lo siguió intentando, con disparos de un Antonio menos protagonista y de Gauna a los que respondió un gran Espindola. El Jaén pidió roja por manos fuera del área de Dídac que no concedieron los colegiados y el campeón se decidiría en el tiempo extra (dos partes de tres minutos) o en una tanda de penaltis por cinco para cada equipo. 0-0 tras 40 minutos.

Espindola fue el protagonista en la tanda de penaltis / RFEF

En las primeras partes de las prórrogas no suele suceder demasiado y, con cinco faltas por cada bando, esta vez no fue una excepción entre dos equipos cansados. Los últimos tres minutos fueron más movidos, pero Dídac evitó el gol de Power, Espindola se cruzó en el camino de Gauna y el remate de tacón de Matheus a pasa del argentino se marchó desviado. ¡0-0 y Penaltis!

Y en esa suerte estuvo mucho mejor el Jaén Paraíso Interior. Espindola detuvo los lanzamientos de Antonio (el primero) y Gauna (el tercero), mientras que no falló ni uno de sus penaltis, con Míchel, Mati Rosa, Joao Salla y Eloy Rojas como goleadores. Y el Palacio fue una fiesta 'amarilla', una afición que vive por y para el fútbol sala. ¡Enhorabuena!