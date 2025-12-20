El azulgrana Joao Victor, mejor jugador del mundo

Jordi Torras acertó de pleno cuando se fijó como prioritario el fichaje de Joao Victor, conocido entonces en el Illes Balears Palma Futsal como 'Neguinho'. José Tirado, el creador del tricampeón europeo desde los despachos y ahora presidente ejecutivo del club balear, lo incorporó en 2021 con 21 años recién cumplidos procedente del Corinthinas, donde coincidió con el azulgrana Matheus.

Como suelen hacer los baleares en una política que está resultando muy exitosa, lo cedieron en una serie de operaciones sui generis en este caso. Primero al Visit Calviá Hidrobal, después al Noia y por último al Ribera Navarra, con el que no pudo debutar por temas de licencias. Al final se fue al Atlántico de Brasil y en 2023 volvió a Palma.

El Barça lo fichó el año pasado, aunque el acuerdo establecía que seguiría un curso como cedido en Palma y por fin el pasado verano llegó al Palau tras ser clave en la conquista de la tercera Champions seguida por parte de los de Antonio Vadillo y la segunda en su cuenta particular.

Desde su llegada al Palau, Joao Victor ha confirmado todas las expectativas, con una capacidad innata para iniciar el juego de ataque, con un notable desborde y con grandes dotes defensivas, si bien por su altura (alrededor de 1,73 metros) suele sufrir contra pívots muy potentes.

El campeón mundial con la 'verdeamarelha' está de enhorabuena. A sus 25 años, es un verdadero líder y esta semana ha vuelto a saborear las mieles del éxito al ser elegido 'mejor jugador del mundo' en la Gala Mundo Futsal que tuvo lugar en Foz do Iguaçu.

Pese a que el galardón corresponde principalmente a sus logros como jugador del cuadro palmesano, los últimos cuatro meses los ha jugado en el Barça y no hay que olvidar que el pasado ejercicio tenía contrato con el club blaugrana y jugaba como cedido a las órdenes de Vadillo.

El gran triunfador fue el Illes Balears Palma Futsal, mejor equipo del mundo por tercer año consecutivo por sus tres Champions y sus tres Intercontinentales. Además, José Tirado fue elegido mejor director deportivo, Antonio Vadillo mejor entrenador por tercer año consecutivo y Luan Muller fue distinguido por primera vez como mejor portero. El madrileño Gustavo Muñana repitió como mejor periodista de fútbol sala.

A su llegada al banquillo el pasado verano, Javi Rodríguez recalcó que su principal objetivo era "recuperar el respeto al Barça que se ha perdido en los últimos tiempos". Por ahora el equipo marcha viento en popa y, si regresan los títulos, también volverán los premios individuales y colectivos en estas citas. De hecho, el mejor jugador del mundo en 2024 fue Dyego.