Sky Alemania: El Barça ya ha hablado con Flick

El nombre de Hansi Flick sigue estando sobre la mesa del Barça aunque no es el entrenador preferido en estos momentos para la cúpula blaugrana. Desde Alemania explican que el club blaugrana ha mantenido ya algún contacto con el técnico alemán para comprobar su disponibilidad a fichar por el club blaugrana y Flick habría dado el OK absoluto a negociar, según confirma 'Sky Alemania'. El Barça ha realizado un trabajo de campo para sondear a los técnicos que estarían en la lista para suplir a Xavi para saber su predisposición, pero no se ha ido más allá.

Flick fue uno de los primeros técnicos en ofrecerse para el banquillo blaugrana una vez Xavi Hernández confirmó que saldría a finales de temporada. Ante la falta de movimiento del club blaugrana, el técnico se puso en manos del agente, Pini Zahavi, que tiene muy buena relación con Joan Laporta para que le gestionara su llegada al club blaugrana. Desde entonces, según explica 'Sky Alemania' se ha producido alguna conversación pero no se ha ido más allá.

De la vía alemana, en la que también estarían Thomas Tuchel y Nagelsmann como candidatos al banquillo del Barça, Flick es el que genera más dudas. No lo ha hecho bien con la selección alemana, solo tiene experiencia en su país y, además, se le considera un técnico que no suele dar demasiadas oportunidades a los jóvenes. Pese a todo, es un entrenador que lo ha ganado todo y está dispuesto a venir, por lo que no está descartado al cien por cien.

Flick está a la espera de la decisión del Barça, que podría llegar a finales de marzo. Hasta entonces esperará porque ya sabe que su posible regreso al Bayern está muy complicado. En el club bávaro consideran que una segunda etapa del técnico no sería buena y le han descartado para suplir a Tuchel a finales de temporada.