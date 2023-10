Fermín fue titular y sumó 60 minutos ejerciendo de '8'

El andaluz derrochó energía y ganas de destacar pero no pudo destacar como en anteriores encuentros. Fermín fue sustituido por Sergi Roberto cuando faltaba media hora para el final del partido.

Era a la gran duda en la alineación inicial, apostar por Fermín y resituar a Gundogan de ‘6’ o mantener a Romeu de pivote. Xavi apostó por el andaluz y como el resto del equipo no tuvo su mejor día.

La última titularidad de Fermín de blaugrana en el actual curso no acabó de la mejor manera. El andaluz debutó con el Barça Atlètic en Tarragona después de haberse estrenado con el primer equipo unos días antes. Fermín reconoció que acabó llorando porque su expulsión dejó a los de Márquez con diez casi toda la segunda parte y el filial perdió aquel partido. En cualquier caso el andaluz había demostrado mucho compromiso, ya que ni tuvo ningún problema en bajar al 'B' a pesar de que desde el inicio de la pretemporada está trabajando en dinámica de primer equipo.

De revulsivo a titular

Xavi lo había utilizado hasta el partido de ayer como revulsivo sumando 136 minutos en cinco partidos. Su gol contra el Mallorca sirvió para salvar un punto, pero su mejor partido lo cuajó contra el Sevilla cuando le tocó sustituir al lesionado Raphinha. Fermín siempre ha jugado de '10' o de '11' arrancando desde la izquierda, pero en ese partido las circunstancias le desplazaron a la posición de interior derecho y como '8' deslumbró a Montjuic con una actuación brillante. Contra el Granada ha vuelto a compartir centro del campo con Gundogan y Gavi. El alemán ejerciendo de '6' y Gavi de interior izquierdo han vuelto a ser sus compañeros de zona con los que ha repetido buen entendimiento.

En muchos minutos del partido Joao Cancelo se incorporaba por dentro en una posición más parecida a la de segundo volante que a la de lateral y con ello Fermín aprovechaba para acercarse a Lamine y Ferran y poder conectar mejor con los puntas. La mejor ocasión para el andaluz llegó en el minuto 53 con un chut demasiado inocente que podría haber sido el empate si el ex del Betis hubiera rematado con mayor malicia.

El rol de revulsivo

El mediapunta nacido en El Campillo no había extrañado el rol que hasta ahora Xavi le había dado en este inicio de temporada, ya que era el que los otros entrenadores del Barça habían diseñado para él. No fue porque Fermín no tuviera capacidades técnicas ni tampoco porque su actitud o ambición no estuvieran a la altura.

Era un tema simplemente físico y de competitividad. Aunque en la cantera la prioridad es la formación de jugadores, la competición suele ser más importante de lo que se predica en público.

Fermín, eso sí, aprovechaba todos los minutos para reivindicar su talento. Goles y asistencias en los minutos finales en partidos habitualmente resueltos servían para que ‘el pequeñín’ no aflojase y tuviera la autoestima necesaria para continuar luchando y persiguiendo su sueño.

Muchos abandonan por el camino cuando las dificultades crecen, pero Fermín no se hizo pequeño y pese a no ser titular continuó creyendo en sí mismo. Y cuando tuvo la oportunidad de ir cedido al Linares no lo pensó. Fue un punto de inflexión en su trayectoria. De recurso pasó a ser plan A y logró sumar 32 titularidades de 37 partidos que jugó la temporada pasada en la Primera RFEF.