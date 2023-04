Las cinco claves del Barça para sentenciar la Liga

Recuperar a los lesionados cuanto antes es providencial ante la falta de ideas y de brillantez; De Jong, Dembélé y Pedri son luz Hay jugadores 'desconectados' y faltos de confianza que deben dar un paso al frente por el bien del colectivo y por su futuro

Entramos en las últimas nueve jornadas de una Liga que, salvo catástrofe mayúscula, no puede escapársele al Barça de Xavi Hernández. El cuadro azulgrana ha hecho durante gran parte del campeonato un trabajo impecable. Sólido. Pero cierto es que esta recta final parece estar atragantándose un poco. Haciéndose 'bola'.

Dos empates a nada seguidos ante dos equipos, a priori, de zona media-baja, han elevado un poco las voces críticas con los planteamientos y la pobre imagen mostrada por el equipo de Xavi. Las bajas, sensibles, están haciendo mucho daño, pero desde un inicio se alabó el fondo de armario de la plantilla, con posiciones dobladas, y no debería servir como excusa de peso.

El partido de este domingo del Barça en el Coliséum Alfonso Pérez dejó un sabor de boca muy amargo. Sin apenas capacidad de generar peligro, ramplón. Al ralentí. El cuadro barcelonista dejó algunos síntomas algo preocupantes. Más tras los indicios que ya dejó la semana anterior ante el Girona en el Spotify Camp Nou.

Vamos a repasar un poco las claves o los factores que tienen que mejorar/dar un paso al frente de cara a este 'rush' final para sentenciar cuanto antes de forma matemática el título y hacerlo, a poder ser, con algo de alegría y brotes verdes.

1. QUE VUELVA CUANTO ANTES LA 'MAGIA' DE LOS LESIONADOS

Imaginábamos que la ausencia de Pedri o de Ousmane Dembélé se iban a notar. Que el equipo se podía resentir en cuanto a creatividad y a marcar diferencias en los últimos metros. Pero no a tal magnitud. El ingenio y la visión de juego de Pedri han dejado un vacío tremendo.

Intercity - FC Barcelona | El gol de Dembélé | RFEF

Y el desborde y la imprevisibilidad de Ousmane, igual. Xavi lo ha admitido. "Son bajas muy sensibles, es normal que lo notemos mucho". A priori, ambos deberían volver entre los duelos ante el Atlético y el Rayo. Luz para la recta final. Ingenio.

2. JUGADORES QUE NO HAN DADO UN PASO AL FRENTE

Hay futbolistas que llevan semanas dejando síntomas preocupantes. Meses en algunos casos. Sin Dembélé, Ansu Fati y Ferran tenían una oportunidad de oro para enlazar ritmo de partidos. Minutos de calidad. Lo que venían 'demandando' de alguna forma.

Pero, más allá de un oasis en Elche, no ha existido este paso al frente. Continúan sin frescura y sin mostrar mejoras. Falta confianza, fe, brillantez. No transmiten. Tienen por delante varias semanas claves no solo para ayudar al colectivo en el objetivo prioritario, sino para su futuro.

¡Así fue el pique entre Ferran y Ansu Fati por tirar el penalti! | LaLiga

MANTENER LA SOLIDEZ ATRÁS

Nadie pondrá en duda si se gana esta Liga que la retaguardia habrá sido el factor más determinante. Nueve goles encajados en 29 partidos es una barbaridad. Ter Stegen lleva ya 22 porterías a cero. Cifras de récord absoluto que encumbran no solo al germano, sino a toda la línea defensiva.

Con Ronald Araujo como 'cabecilla'. Impecable el charrúa. Y bien los Balde, Kounde, Marcos, Eric. Christensen sobre todo, no nos olvidemos pese a estar lesionado. Si siguen así, sin fisuras, es muy muy complicado que esto se escape.

Ronald Araujo estuvo en la presentación de la tercera edición de la Street Football League de Nike | Albert Gràcia

ENCONTRAR MOTIVACIÓN Y GANAR LA LIGA CON BUENA IMAGEN

Entre la insistencia de la prensa no afín al Barça y el hecho de que el equipo azulgrana no viene, para nada, de practicar buen fútbol las últimas semanas, la sensación es que esta Liga tendrá el cartel de 'fácil' o 'barata'. El equipo debe conectarse, ofrecer buenas sensaciones y dar valor a todo el camino hecho. Importante dar lustre y acabar bien un título importante a nivel deportivo y de estructura y cimientos.

LEWANDOWSKI DEBE REACCIONAR

Lewandowski se lamenta en el Coliséum Alfonso Pérez | AFP

No es ninguna cruzada contra él. Ni mucho menos. Si acabaran así las cosas, su concurso habrá sido determinante para sumar el título. Durante muchos meses ha sido el faro arriba. Se ha 'hartado' de marcar y de ofrecer buenas prestaciones. Pero después del Mundial ha perdido el duende, la chispa. No acaba de conectarse al juego, participa menos. Y produce menos, también. Entre todos, pero sobre todo él mismo, hay que volver a enchufarlo y que acabe siendo y sintiéndose importante.