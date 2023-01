El Barça busca cambiar la tendencia en la Supercopa

No ha ganado ninguna de las tres Supercopas que se han jugado con el nuevo formato Sigue siendo el rey de la competición con trece títulos, pero el Real Madrid ya está solo a uno

La Supercopa de España empieza a disputarse mañana en Riad. El Real Madrid y el Valencia jugarán la primera semifinal, mientras el Barça, que viaja hoy hasta Arabia Saudí, y el Betis se enfrentarán el jueves en la segunda. Los de Xavi Hernández intentarán cambiar la tendencia del torneo y ganarlo por primera vez desde el cambio de formato.

Fue en el año 2020 cuando la Federación Española decidió un cambio de formato del torneo y firmó un contrato con el gobierno de Arabia Saudí para que la Supercopa se jugase en aquel país durante tres años, que pueden llegar a ser seis si así lo quieren en Arabia Saudí. De dicho contrato participó la empresa Kosmos, propiedad de Gerard Piqué y fue llevado a los tribunales por uno de sus participantes, el Valencia, un contencioso que todavía no se ha resuelto.

No estaba de acuerdo el club de Mestalla ni con el reparto del dinero que pagan los saudíes ni con el cambio de formato. La competición pasaron a disputarla cuatro equipos, jugándose dos semifinales y una final, en lugar de enfrentarse a partido único el campeón de Liga con el de Copa. Y el cambio de formato no le ha ido bien al equipo que es el rey de la competición. Es el Barça el club con más títulos (13), pero no ha sido capaz de ganar ninguna de las tres ediciones que se han jugado con el actual formato.

En el 2020, el Barça de Ernesto Valverde cayó en la semifinal que se jugó en Yeda ante el Atlético de Madrid (2-3). Los blaugrana hicieron un gran partido, uno de los mejores con el técnico extremeño en su banquillo, pero se dejaron remontar en los minutos finales con goles de Morata y Correa después de desaprovechar infinitas oportunidades de gol. Aquella derrota le costó el puesto a Valverde.

Un año más tarde, en plena pandemia del coronavirus, el torneo se tuvo que disputar en territorio español y a puerta cerrada. El Barça ganó su semifinal, jugada en Córdoba, imponiéndose a la Real Sociedad en el desempate desde el punto de penalti, pero cayó en la final ante el Athletic, que había eliminado al Real Madrid. Los de Ronald Koeman vieron como los vascos empataban en el último minuto gracias a un gol de Villalibre. Iñaki Williams dio el triunfo en la prórroga al Athletic (2-3), que lo celebró con la famosa trompeta de Villalibre. Y en la edición del pasado año, disputada en Riad, el Barça volvió a caer en la semifinal contra el Real Madrid. Los de Xavi, que dejaron muy buenas sensaciones, volvieron a perder en la prórroga (2-3) tras un tanto de Fede Valverde.

SE ACERCA EL REAL MADRID

El Barça, líder de la Liga con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, espera cambiar la tendencia esta semana. Los blancos, que han ganado dos de las tres últimas ediciones disputadas con este nuevo formato, se han acercado mucho en el palmarés a los blaugrana. Ya suman doce títulos.