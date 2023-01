El Barça sabe que podría recuperar la inversión por Raphinha en la Premier

El brasileño no acaba de explotar, pero en Inglaterra hay clubs que le quieren El club espera que vaya a más y tenga continuidad, pero en verano iría bien una venta y habrá que ver lo que pasa

Efichaje del brasileño Raphinha se cerró prácticamente a la vez que la renovación trabajada de Ousmane Dembélé. Fueron operaciones paralelas y nunca se descartó traer al brasileño a pesar de tener atada la continuidad del francés. Raphinha ha sido la inversión más alta de la nueva era Laporta en cuanto a traspaso y se hizo con la convicción de firmar a un internacional brasileño que había tenido un rendimiento creciente en ligas europeas potentes. Vaya, que no era ningún experimento y contaba con el OK deportivo total. Otra cosa era la conveniencia de atar a dos extremos de nivel en una línea ofensiva plagada de grandes jugadores. Y el tiempo ha dejado claro que, como mínimo para Xavi, Raphinha no es titular indiscutible sino un suplente de oro.

Los números son claros y el brasileño solo ha jugado 7 partidos como titular en la Liga y tres en la Champions, dónde siempre ha sido sustituido rondando el minuto 60. Su similitud de posición con Dembélé le está afectando y hoy por hoy no pasa por su mejor momento en el Barça. Raphinha no ha podido demostrar su fútbol, ni mucho menos justificar lo que costó. En el área deportiva lo saben, pero esperarán al tramo decisivo de la temporada con la esperanza de que el brasileño vaya a más. Tiene calidad, pero lo está costando su adaptación y no ha marcado las diferencias.

Sea como sea, en el Barça están muy tranquilos con Raphinha. Tiene la confianza del cuerpo técnico y, además, en el club saben que el brasileño conserva intacto su cartel en la Premier. Vaya, que si la cosa no acabase de funcionar o el futbolista quisiera mucho más protagonismo, el Barça no tendría problema alguno en recuperar la inversión realizada durante el verano pasado. En otros fichajes sería más complicado, pero con Raphinha no hay ninguna duda.

Eso no quiere decir que el Barça le tenga en el mercado, ni que lo vaya a vender un año después de su llegada, pero si que el club tiene ese as en la manga para un verano que va a ser mucho más complicado de lo que se espera. Porque el Barça, si finalmente debe rebajar casi 200 millones de euros su límite salarial sin aplicar palanca, no va a quedar más remedio que soltar alguna figura y arriba hay futbolistas que no son imprescindibles y por quienes se podrían pagar auténticas millonadas, Raphinha es uno de ellos.

Ahora lo que toca es finalizar la temporada con títulos porque las notas llegarán a final de curso. Y analizando rendimientos se podría dar alguna sorpresa en cuanto a traspaso. Xavi ya dijo que aún queda mucho para verano, pero en el área deportiva ya juegan con muchas cartas marcadas.