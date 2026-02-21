El 'regreso' de Petar Cikusa: "Quiero demostrar que estoy aquí por algo"

Petar Cikusa ha salido por fin de un túnel que llegó a lastrar sus bidones de confianza e incluso hizo que en el entorno del club algunos especulasen con la posibilidad de una cesión para que se liberase de sus cadenas. Dotado del talento innato de los elegidos, el hermano gemelo de Djordje Cikusa no se irá ni al Melsungen de Roberto García Parrondo ni a ningún sitio.

El club le puso deberes el pasado verano después de una temporada muy irregular en la que fue enlazando pequeños problemas físicos y lesiones, con el tobillo y los hombros como puntos débiles. Esa falta de peso hacía que los rivales lo desequilibrasen en el aire o en carrera y las caídas eran un drama por esa zona afectada que tanto lastra a los 'primeras líneas'.

Se estaban lanzando las críticas a un chaval que empezó el curso pasado con 18 años y lo acabó con 19. Parecía que su estrella se había apagado y se quedó fuera incluso de la prelista para el pasado Europeo, aunque Jordi Ribera recalcó a SPORT en la previa que las puertas de la selección siguen abiertas y que "él lo sabe, porque hemos hablado".

Petar Cikusa, desbordando ante el Villa de Aranda / GORKA URRESOLA

En cuanto a los kilos, Petar Cikusa es de esos jugadores a los que les cuesta engordar, pero en los últimos meses se le ve más fuerte y con más masa muscular en los dos trenes, el inferior y el superior. En los primeros meses de la temporada ya ofreció varias pinceladas de esta nueva realidad y se le vio disfrutar en algunos partidos.

El de Bordils ha aprovechado el largo parón por el citado Europeo para trabajar el doble y los resultados están llegando por fin. El canterano ya brilló en el regreso del equipo a la Liga Endesa con cuatro goles ante el Horneo Eón Alicante (51-32), brilló en el último cuarto de partido ante el PICK Szeged y ofreció una cátedra este viernes contra el Tubos Aranda Villa de Aranda (41-27).

Petar Cikusa se mostró autoritario, con confianza y con la frescura que había echado de menos durante el último año. ¿Recuerdan a Veselin Vujovic, a Enric Masip, a Talant Dujshebaev o, más recientemente, a Raúl Entrerríos? Eran centrales con tantos recursos que los hacían imparables. ¿Cómo defender a alguien que puede desbordar en el lanzamiento, en el pase o en la penetración?

Los números refrendan la impresión general que está recogiendo con alegría y satisfacción Carlos Ortega. Ocho goles, ocho asistencias (una cifra harto inusual en el balonmano), un penalti y una exclusión provocadas y un robo espectacular fueron los poderes del 'mago' de Bordils en una imagen más madura que nunca.

"A mí me gusta jugar en equipo, marcar goles, ayudar a mis compañeros a que marquen y lo que quiero es ayudar al equipo, darlo todo y demostrar que estoy aquí por algo. Nos quedan tres partidos de Champions y vamos a salir a por la victoria. No importa que estemos ya en cuartos. Queremos quedar primeros del grupo y ganar todos los títulos", dijo el 'nuevo' Petar Cikusa.