El sueño copero de un enorme Barça Atlètic estuvo vivo hasta el último minuto

Los jóvenes del Barça Atlètic realizaron un sensacional encuentro en la Ciutat Esportiva en los octavos de final de la Copa del Rey y exigieron al máximo a un Recoletas At. Valladolid que acabó ganando por 29-32 con un gran Gustavo Oliveira como referentes. Eso sí, en los locales, 10 goles sin fallo de Mikael Lopes.

Barça Atlètic - Recoletas At. Valladolid (balonmano, Copa del Rey), 22/04/2026 COPA DEL REY BAR 29 32 VAL Alineaciones BARÇA ATLÈTIC, 29 (15+14): Pau Hernández (p.), Oriol San Felipe (5), Guido Bayo (1), Mikael Lopes (10), Àlex Ugalde (2), Jan Blas (2), Quim Rocas (3) -siete inicial-, Guillem Martínez (p.s.), Guillem Pino, Hannes Holting (4, 4p.), Anselmo Collado, Carlos Martín, Marc Navarro y Marc Villarreal (2). RECOLETAS AT. VALLADOLID, 32 (16+16): Juan Bar (p.), 'Gedo' Abdelazize (4), Lucas Ribeiro (2), Gustavo Oliveira (9), Stjepan Jozinovic (3), Jorge Serrano (5, 2p.), Álex Díaz (3) -siete inicial-, César Pérez (p.s.), Pablo Herrero (2), Martin Karapalevski (1), Miguel Camino, Tao Gey-Emparan (3, 1p.), Rares Fodorean y Lucas Ribeiro.

Sin Manuel Ortega y con el refuerzo de Oriol San Felipe, el filial azulgrana demostró que las cosas se siguen haciendo muy bien en la cantera, ante la atenta mirada del seleccionador español Jordi Ribera, el técnico azulgrana Carlos Ortega y jugadores del primer equipo, como Ian Barrufet y Dani Fernández.

Enfrente, un rival que no descarta la plaza europea que se pondrá en juego en Alicante. A las órdenes de un gran técnico como David Pisonero, los pucelanos tienen una gran plantilla, con el luso Gustavo Oliveira, los metas Juan Bar y César Pérez o el bosnio Stjepan Jozinovic. No en vano, plantaron cara al primer equipo azulgrana en la final de la Copa de España (24-32).

El pivote Guido Bayo, hijo de Albert Bayo / FCB

La primera parte estuvo marcada por las rachas. Los visitantes empezaron con un 0-3 que despertó a los azulgranas, hasta el punto de lograr un parcial de 6-1 para situarse 6-4 arriba (min. 10:12). Ahí Pisonero paró el partido para llamr a capítulo a sus jugadores.

La defensa vallisoletana y Oliveira en ataque maniataron a los jóvenes azulgranas y el parcial llegó a ser de un sonoro 8-0 que cerró Tao Gey-Emparan con dos goles seguidos. Con 6-12 (min. 17:46), el duelo parecía casi sentenciado... pero nada más lejos de la realidad.

El regreso de San Felipe imprimió carácter a la defensa y el luso Mikael Lopes mostró su potencial ofensivo en un Barça Atlètic que cerró los primeros 30 minutos a un solo tanto del finalista de la pasada Copa de España (15-16).

Dani Ariño y sus jugadores, en un tiempo muerto / FCB

La segunda parte empezó muy pareja, con Mikael Lopes llevando el peso ofensivo con una mezcla de descaro y de poderío, pese a sus 21 años recién cumplidos. El lateral derecho luso, que acabó con un impresionante 10/10, situó al filial a un solo gol (22-23) al borde del minuto 41.

Jorge Serrano disparó a los visitantes hasta el 23-28 (min. 50:39) y la garra del Barça Atlètic alimentó el 'milagro' y convirtió la Ciutat Esportiva en una especie de Minipalau. Con 27-29 y con 28-30 hubo opciones, pero al final fueron los visitantes los que se llevaron el billete para la Final a Ocho.