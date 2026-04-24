Petar Cikusa regresa para el último test liguero antes de la 'guerra' en la Champions

Con el título de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL asegurado desde hace semanas, el Barça recibe a un necesitado Bada Huesca este sábado en el Palau a las 12.30 horas en el último examen antes del doble duelo frente al Nantes en los cuartos de final de la Champions, con la ida el próximo jueves a las 20.45 horas en territorio francés y la vuelta el miércoles 6 de mayo a la misma hora en Barcelona.

El partido supondrá el regreso al equipo de Petar Cikusa, quien se ha perdido los últimos partidos como consecuencia de un golpe que le provocó molestias con las que no se ha querido arriesgar. Su ausencia ha permitido que el egipcio Seif Elderaa dé pasos adelante (algunos más tímidos que otros), pero el astro de Bordils regresa a tiempo para la Liga de Campeones.

La mejor noticia es que el equipo afronta la fase decisiva de la temporada con la plantilla al completo y con Dika Mem cada vez más en forma de los problemas físicos que sufrió antes y después del Europeo. Además, el galo parece que vuelve a disfrutar en la pista tras confirmarse su marcha en julio de 2027 (al Füchse Berlin) y la realidad es que Carlos Ortega y sus compañeros lo necesitan a tope. Chapó para el cuerpo técnico, para los recuperadores y para el servicio médico, encabezado por el mediático 'Guti'.

Dika Mem y Petar Cikusa, en un entrenamiento / DANI BARBEITO

Ortega seguirá con su política de rotaciones y esta vez descansarán el galo Tim N'Guessan y el navarro Antonio Bazán, mientras que no sería de extrañar que Aleix Gómez tenga un partido plácido en el extremo derecho y que juegue muchos minutos ahí el juvenil Adrián Sola (ya es mayor de edad). En la portería también podrían jugar una parte cada uno Emil Nielsen y Viktor Hallgrimsson.

El Barça suma 26 victorias en los 26 partidos disputados y está a tan solo cuatro de completar la segunda Liga ASOBAL perfecta de la 'era Ortega' tras la 2021-22 y para ello debe superar este sábado a los de José Francisco Nolasco y, ya después de los cuartos de final de la Champions, al Sanicentro BM Guadalajara, al Bathco BM Torrelavega en el Palau y al Dicorpebal Logroño La Rioja.

Otro de los atractivos del choque es la presencia en el cuadro oscense del pivote Artur Parera. El canterano azulgrana estaba demasiado 'verde' cuando le llegó la oportunidad del primer equipo, pero ha ido creciendo desde entonces y está completando una temporada tan buena que Jordi Ribera lo ha convocado para el doble 'duelo de la vergüenza' ante Israel en Argentina en la eliminatoria de clasificación para el Mundial de 2027.

Artur Parera está jugando a un nivel más que notable / BM HUESCA

El Bada Huesca llega tras la enorme alegría que supuso su victoria el miércoles ante el Fraikin Granollers (35-34) que le supuso la clasificación para la Final a Ocho de la Copa del Rey, aunque la situación es muy diferente en la Liga ASOBAL. Con 15 puntos, está en puesto de descenso empatado con el Viveros Herol BM Nava (también estará en la cita copera de Alicante).

Además del citado Artur Parera, los otros deferentes del rival del Barça son el lateral izquierdo cubano Frank Cordiés, su hermano pequeño Samuel (central), el también central Nacho Suárez y el extremo izquierdo Dani Pérez. En la portería, su principal referente es el tunecino Fradj Ben Tekaya. El cuadro aragonés necesita puntos, pero no parece en condiciones de inquietar a un Barça lanzado.