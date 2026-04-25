Dika Mem se exhibe el '27 de 27' de un Barça lanzado

En una exhibición defensiva, el Barça pasó por encima del Bada Huesca (42-25) en la matinal de este sábado en el último duelo de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL antes de los dos partidos de cuartos de la Champions ante el Nantes. Brillaron la defensa, los porteros y un gran Dika Mem en la segunda parte... una gran noticia pensando en lo que viene por delante.

Barça - Bada Huesca (balonmano, Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL), 25/04/2026 LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL BAR 42 25 HUE Alineaciones BARÇA, 42 (21+21): Emil Nielsen (p., 1'-30', 8 paradas), Domen Makuc (3), Luís Frade (4), Blaz Janc (3), Jonathan Carlsbogard (3), Aleix Gómez (5, 1p.), Ian Barrufet (5, 3p.) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 31'-60'), Ludovic Fàbregas (2), Djordje Cikusa (1), Luís Frade, Seif Elderaa (1), Dika Mem (6), Petar Cikusa (1), Oscar Grau (1), Dani Fernández (5, 1p.) y Adrián Sola (1). BADA HUESCA, 25 (11+14): Gabor Décsi (p., 1'-30', 4 paradas), Ian Moya (1), Wilson Davyes, Saa Amjad (2), Samuel Cordiés (3), Alfonso Rodríguez (5, 3p.), Artur Parera (5) -siete inicial-, Fradj Ben Tekaya (p.s., 31'-60', 3 paradas), Nacho Suárez (2), Alfonso Rodríguez, Dani Pérez (1), Bruno Cordiés, Aurélien-Morgan Tchitombi, Óscar García (2), Fabrizio de Sousa (3), Carlos Pérez y Bruno García (1).

Por tanto, los azulgranas están ya a tres victorias de completar la segunda Liga perfecta con Carlos Ortega en el banquillo. Ante un rival que trató de imprimir el ritmo más lento posible, los locales brillaron en tareas defensivas, con un centro pétreo que lideró Ludovic Fàbregas.

De inicio, los de José Francisco Nolasco frenaron la voracidad local y el canterano blaugrana Artur Parera demostró con dos goles que su convocatoria con los Hispanos es más que merecida. De hecho, en el palco estaba el seleccionador español, Jordi Ribera. Así, el marcador reflejaba un 7-5 (min. 7:55).

A partir de ahí, el Barça impuso su ley con un magistral Aleix Gómez (5/5) y con Emil Nielsen al rescate si fallaba la defensa (8 paradas y 42,1%). Un parcial de 5-0 que culminó Luís Frade disparó al Barça a un 14-6 (min. 15:02). Los cambios y algunos errores ralentizaron los 15 minutos siguientes.

Oscar Grau tuvo pocos minutos ante el Bada Huesca / FCB

Los de Carlos Ortega fallaron algunos lanzamientos claros, con buenas intervenciones del húngaro Gabor Décsi. Sin embargo, el equipo estaba enchufado atrás, con un espectacular robo de Ludovic Fàbregas y faltas en ataque provocadas por Ian Barrufet y por Dika Mem.

Al descanso, el récord de 52 goles que comparte el equipo con el Atlético de Madrid ya estaba descartado. La labor de desgaste de los visitantes, con ataques larguísimos y corriendo mucho para evitar las contras, había dado sus frutos. Al final del primer acto, el electrónico reflejaba un 21-11.

Lo peor era el arbitraje de Tania Rodríguez y Lorena García en el partido más plácido posible. Con 27-15 (min. 37:57), obviaron sendas faltas clarísimas a Blaz Janc y a Makuc, mientras que en el ataque siguiente no vieron un penalti de libro sobre Samuel Cordiés. Eso sí, para inventarse faltas en ataque estaban atentísimas.

Hallgrimsson sigue demostrando su crecimiento en cada partido (9 paradas y 39,1%) y Dika Mem alegró los minutos finales con seis golazos en una muestra de lo mucho que debe dar al equipo. Al final, victoria por 42-25, 27 de 27 en la Liga y lo próximo, la ida de cuartos de Champions el jueves en Nantes.