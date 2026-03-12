Ortega designa a los tres referentes de un Barça que deslumbra en la Champions

El Barça sigue abonado al espectáculo y el miércoles se aseguró la primera plaza del Grupo B de la EHF Champions League con una 'paliza' ante el Eurofarm Pellister por 47-27 tras el 29-36 de la anterior jornada en Magdeburgo.

Carlos Ortega ha dado con la tecla para convertir al equipo en una auténtica máquina ofensiva que ha ganado todos los partidos de la temporada, con la única excepción de la derrota en la primera vuelta europea contra el Magdeburgo por 21-22.

El técnico recalcó que el Barça muestra "una facilidad espectacular para hacer goles... a ver si somos capaces de mantenerla cuando nos toque jugar los cuartos. Hemos hecho un partido fantástico y estoy muy orgulloso por la entrega de los jugadores".

Blaz Janc está rayando a un nivel altísimo / DANI BARBEITO

El malagueño se deshizo en elogios hacia todos sus jugadores y aseguró que le gustaría que los cuartos de final "fuesen la semana que viene, pero eso no puede ser y falta más de un mes. Trataremos de perder un poco de forma para recuperarla después, como en las cuatro temporadas anteriores".

"Con los que no fueron al Europeo hicimos trabajo de carga y hemos aprovechado el estado de forma de los que fueron, con pocos entrenamientos, pero muy intensos y muy cortos. Yo destaco a tres, que están a un nivel espectacular. Son Luís (Frade), Blaz (Janc) y Domen (Makuc). Han mantenido un nivel altísimo desde que llegaron. Ellos son los que llaman más la atención", destacó Ortega.

Luís Frade es imparable en el pivote / DANI BARBEITO

El exjugador del Dream Team explicó que el recuperado Dika Mem "es un jugador supervalioso y superimportante para nosotros que quiere recuperar su puesto, pero Blaz (Janc) está haciendo un papel fantástico. Aquí hay minutos para todos y lo primero siempre es el equipo".

También habló sobre Adrián Sola, de tan solo 17 años y autor de siete goles ante el Pellister: "Es juvenil, muy joven. Tiene un gran potencial y debe aprender muchas cosas. Hace cosas de jugador grande y otras de joven. Está aprovechando muy bien los minutos, pero hemos de tener paciencia".

Domen Makuc es sinónimo de desborde con mayúsculas / DANI BARBEITO

En cuanto al problema físico que sufrió Tim N'Guessan en la segunda parte, Ortega comentó que había sido "una torcedura en un tobillo, un esguince leve, pero como el partido estaba decantado y decidimos no arriesgar. No parece que le vaya a impedir jugar el sábado (en Artaleku ante el Bidasoa Irun en la liga ASOBAL).