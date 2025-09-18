El Magdeburgo impone su ley en otro cruel final para el Barça

Otra vez el Magdeburgo, otra vez en un final de infarto. El equipo alemán asaltó el Palau Blaugrana por un solo tanto de diferencia y provocó la primera derrota del Barça en la Champions. Barrufet dispuso de un lanzamiento desde los siete metros para empatar el encuentro, pero la suerte se alió, una vez más, con los visitantes.

Barça - Magdeburgo (balonmano, Champions League) CHAMPIONS LEAGUE BAR 21 22 MAG Alineaciones BARÇA, 21 (12+9): Nielsen; Aleix Gómez (7, 1p), Janc (3), Fàbregas (1), N’Guessan (4), Frade (3) y Fernández (1) -siete inicial- Hallgrimsson (p.s), Makuc (1), Barrufet (1, 1p), Djordje Cikusa, Elderaa, Petar Cikusa y Sola. MAGDEBURGO, 22 (15+7): Hernández; Bergendahl (3), O’Sullivan (1), Pettersson (1), Magnusson (6, 4p), Kristjansson (3) y Claar (2) -siete inicial- Mandic (p.s), Zechel (1), Hornet, Jonsson, Weber (1), Lagergren, Mertens (1) y Barthold (3).

No era un partido cualquiera, era otra edición del 'nuevo' clásico del balonmano europeo. Después del tenso y polémico partido de las pasadas semifinales de la Final Four, Barça y Magdeburgo se veían otra vez las caras en la segunda jornada de la EHF Champions League. Los azulgranas encaraban el duelo sin su estrella Dika Mem, pero con muchas ganas de venganza.

El inicio del duelo estuvo marcado por los errores en ambos conjuntos. Los azulgranas, que apostaron de inicio por Makuc en la dirección y Blaz Janc en el rol del lesionado Mem, no encontraban la fluidez necesaria para superar con asiduidad la defensa alemana. Eso sí, Nielsen y el buen hacer defensivo permitían igualar el encuentro a los diez minutos de juego (5-5).

Nielsen, fundamental para las aspiraciones azulgranas / Dani Barbeito

La primera exclusión del partido fue para Bergendahl, pero el Barça apenas supo aprovechar la superioridad. Los de Carlos Ortega seguían acusando la falta de ideas y acierto en ataque, mientras que Sebastian Barthold y Magnusson ampliaban la ventaja para los suyos y obligaron al tiempo muerto azulgrana (6-9).

Mejoró levemente el equipo culer con Petar Cikusa al mando a pesar de que el Magdeburgo frenaba todos los intentos del Barça por acercarse en el marcador (9-12). Tampoco ayudó la facilidad de los colegiados para excluir a los jugadores azulgranas. Incluso Ortega probó en la recta final del primer tiempo con dos pivotes en ataque, Frade y Fabregas, pero el Barça se fue al descanso con tres goles de desventaja (12-15).

Frade, en acción contra el Magdeburgo / Dani Barbeito

De regreso, el equipo catalán subió el listón y, de la mano de un acertado Aleix Gómez, se volvió a reenganchar al partido. Entre los goles del extremo catalán y las paradas de Nielsen bajo palos, el Barça logró reducir distancias (15-16). Aunque fue todo un espejismo porque el Magdeburgo fue capaz de imponer, otra vez, sobre el 40x20 su habitual ritmo 'cansino' (17-19).

El partido llegó a los últimos diez minutos con todo por decidir, al Barça le faltó claridad y serenidad en algunas situaciones importantes. Barrufet tuvo el empate desde los siete metros ya con el tiempo finalizado, pero su lanzamiento se topó con la madera (21-22). Derrota culer en el Palau y triunfo de un Magdeburgo que alarga su sombra de 'bestia negra' azulgrana.