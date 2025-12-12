Domen Makuc rompe su techo a seis meses de cambiar el Barça por el Kiel

Dicen los expertos médicos que la temporada siguiente a una lesión grave no suele ser positiva para los deportistas, tanto por la pérdida de confianza o los lógicos miedos como por los problemas añadidos que suelen acarrear.

La necesidad de que la otra pierna u otros músculos trabajen más mientras se recupera el tono funcional derivan en sobrecargas u otras lesiones musculares, como le sucede ahoira a Nico Laprovittola o como pasó con Ferrao en fútbol sala.

Domen Makuc no es una excepción. El esloveno sufrió una rotura de los ligamentos lateral externo y cruzado anterior de la rodilla izquierda en agosto de 2023 en Bosnia y Herzegovina en su primer partido de la pretemporada.

Makuc, con la portería rival entre ceja y ceja / EFE

"Quiero volver más preparado que cuando me lesioné", dijo a SPORT un jugador que llegó al Barça en el verano de 2020 como apuesta de futuro del tándem David Barrufet - Xavi Pascual para jugar de central y al que Carlos Ortega situó de lateral.

El ex del Celje trabajó sin descanso y, tras la fisioterapia diaria, prácticamente tenían que echarlo cada día del gimnasio. Ganó bastantes kilos y mejoró a un nivel más que visible en su calidad y potencia musculares.

Makuc fue un importante el curso pasado en varias fases de la temporada, pero le faltó regularidad y fue baja en varios partidos por esos "problemas musculares". Hace semanas se supo que el verano que viene se irá al Kiel de Pérez de Vargas

Makuc, con el segundo entrenador 'Tino' Igropulo / VALENTÍ ENRICH

Capaz de expresarse en castellano con asombrosa fluidez desde hace años, el esloveno está decidido a salir con honores del Barça y demuestra esas ganas en los partidos clave... o en la Liga NEXUS ASOBAL. Quiere ser importante cada día.

Sus últimos partidos, a menudo desde el banquillo, están siendo magníficos por esa verticalidad que rompe defensas en la Champions en momentos complicados en las segundas partes con el equipo un poco atascado en ataque.

Además de sus asistencias, Makuc es el séptimo realizador azulgrana en la Champions con 22 goles y el tercero en la Liga junto a Djordje Cikusa con 38, tras Dani Fernández (50) y Adrián Sola (42). El miércoles brilló en Villa de Aranda (28-34).