Nielsen adelantó su cumpleaños con la última parada ante el Granollers

En el Barça de fútbol de la 'era Guardiola', se decía que no había peor cosa para los rivales que enfadar a Leo Messi. Y es que si a las grandes estrellas se les dan argumentos para que intenten ir más allá, el resultado suele ser una derrota para los causantes. Lo mismo ha sucedido las últimas temporadas en el balonmano con Dika Mem y ahora con Emil Nielsen.

Considerado casi con unanimidad como el mejor portero del planeta, con permiso quizá del serbio Dejan Milosavljev (Füchse Berlin), el campeón europeo, mundial y olímpico con Dinamarca explicó en una entrevista a SPORT un dato curioso. "Si no hago 16 paradas, considero que no he realizado un buen partido. Es un tope que me puse en las categorías inferiores y sigo con eso", confesó.

Nielsen fue elegido mejor portero del reciente Europeo en el que su compatriota Mathias Gidsel (Füchse) fue el jugador más valorado y Dinamarca logró el título. Regresó a Barcelona casi sin tiempo para celebrarlo y vio sus minutos repartidos con Viktor Hallgrimsson (sobre todo en la Liga ASOBAL). El primer gran test fue el del pasado miércoles en Magdeburgo en la pista del campeón de Europa tras la victoria germana por 21-22 en el Palau.

Emil Nielsen quiere irse del Barça por la puerta grande / DANI BARBEITO

No fue su mejor partido ante un rival que lanzó ocho penaltis y marcó bastantes goles a bocajarro. Tanto, que Carlos Ortega lo sustituyó por Hallgrimsson a los 15 minutos y no regresó hasta la recta final.... donde fue clave con un paradón ante Felix Claar y un 'siete metros' detenido a Hornke, aunque la realidad es que acabó con tan solo cuatro paradas de 24 lanzamientos (un 16,67% que lo dejó muy insatisfecho pese a la enorme alegría por la victoria).

El técnico optó por dar la titularidad a Viktor Hallgrimsson frente al Fraikin Granollers, pero movió el banquillo a los 20 minutos justo tras un tanto del deseado Marcos Fis (18-15) en un partido bastante flojo del islandés. Y ahí apareció un Nielsen molesto por su actuación en el GETEC Arena y deseoso por mostrar su nivel.

Dicho y hecho. El escandinavo lideró la escapada azulgrana con una serie inacabable de intervenciones de todas las facturas posibles. De hecho, se divirtió en la pista y se sintió aún más grande de lo que es entre los tres palos. Algunas de sus paradas fueron fruto de una confianza absoluta, de un dominio propio de los genios y de una capacidad de intimidación que mediatiza a sus rivales.

A cuatro meses de cambiar el Barça por el Veszprém de 'Pasqui', Nielsen se plantó en el minuto 58 con 14 paradas y rozando un asombroso 50% de efectividad con 40-31 en el marcador. Otro en su caso se habría dejado ir, pero él no. Llevaba ya 14 pardas y su '16' fetiche flotaba en su universo mental. Pablo Guijarro lanzó con ventaja y desvió su lanzamiento. Marcó él mismo el 41-31 y, a 20 segundos del final, detuvo un misil de Marcos Fis. ¡16 paradas!

De esta forma, el danés culminó una portentosa actuación en tan solo 39 minutos, con 16 intervenciones contabilizadas más al menos otras dos con falta posterior y un 50% de efectividad. El domingo sí durmió tranquilo el '12' del Barça. Con él 'enchufado', con Dika Mem de regreso a muy buen nivel y con el equipo jugando de memoria y defendiendo como un bloque pétreo, la decimotercera Champions podría ser una realidad.

Fue la mejor manera de celebrar de manera anticipada su compleaños. El exportero del Nantes cumple 29 años este martes y se encuentra en el mejor momento de su carrera. El club parece hacer acertado con el fichaje del hispanorruso Sergey Hernández (Magdeburgo) como sustituto para la próxima temporada, pero Emil Nielsen es mucho Emil Nielsen y se le echará de menos.