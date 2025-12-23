Adrián Sola, el 'joker profesional' del Barça

A la sombra de otras figuras jóvenes más mediáticas como Ian Barrufet (21 años) o los gemelos Petar y Djordje Cikusa (20 recién cumplidos), el juvenil Adrián Sola sigue maravillando pese a no haber cumplido aún la mayoría de edad.

Su llegada al Barça es fruto del trabajo de 'scouting' en la sección que funciona de maravilla, con Carlos Ortega en el banquillo, Dani Ariño en el filial, Joan Marin como coordinador y la figura de Xavi O'Callaghan como director de los deportes profesionales.

Nacido en la localidad navarra de Sangüesa el 16 de abril de 2008, Adrián Sola se formó allí en el Cantolagua y en 2022 dio el salto al Helvetia Anaitasuna en primer año de cadete como lateral derecho.

En el verano de 2023 se incorporó al Cadete A del Barça y se instaló en La Masia. Al año siguiente pasó al juvenil y debutó en el primer equipo a las órdenes de Carlos Ortega el pasado 9 de marzo en Cangas del Morrazo con 16 años, 10 meses y 22 días.

Adrián Sola no se asusta ante nada / DANI BARBEITO

Sin embargo, con 1,86 de altura se optó por contar con él en la posición de extremo derecho y no en la de lateral derecho, en la que había jugado siempre (salvo alguna excepción) en la cantera. Aún puede crecer y acabar pasando el 1,90 metros.

Su rendimiento está siendo magistral en una posición en la que está dando descanso a un Aleix Gómez que ha recuperado su mejor nivel y a Blaz Janc, aunque el genio esloveno es cada vez más utilizado como lateral e incluso de central.

Que un jugador a tres meses y medio de la mayoría de edad sea el segundo máximo realizador del equipo en la Liga ASOBAL con 56 goles de 69 lanzamientos (81%) por los 64 de Dani Fernández habla por sí solo de su dimensión de este joven navarro.

Adrián Sola, junto a Petar Cikusa e Ian Barrufet / DANI BARBEITO

Sola admitió a SPORT la semana pasada en una charla informal que está "encantado" y que no se esperaba "estar jugando tanto en el primer equipo". En Champions interviene menos y tan solo lleva el gol que anotó ante el GOG en su debut (37-32).

Este lunes, el Barça ha anunciado su renovación hasta 2028 con un contrato profesional, ya que hasta la fecha seguía con el típico de los canteranos que se instalan en La Masia. Más que merecido.

"Tiene una pinta extraordinaria. A ver si sigue mejorando, porque lo tiene todo. Su muñeca y su mentalidad son prodigiosas", destacaba a SPORT hace escasas semanas uno de los pesos pesados de la sección. ¡Y con 17 años!