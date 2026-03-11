El Barça da otro espectáculo y... quizá le espere el GOG en cuartos

El Barça cumplió los pronósticos con una clarísima victoria por 47-27 ante el HC Eurofarm Pellister macedonio para sellar la primera plaza del Grupo B en una última jornada que situó al GOG danés como hipotético rival en cuartos. Se anunció un récord de goles en Champions, pero en 1999 el Dream Team ganó al Burgas búlgaro por 48-14 en Reus (el Palau estaba en obras).

Barça - HC Eurofarm Pellister (balonmano, EHF Champions League), 11/03/2026 EHF CHAMPIONS LEAGUE BAR 47 27 PEL Alineaciones BARÇA, 47 (24+23): Nielsen (p., 1'-30', 6 paradas), Frade (4), Fàbregas (4), Blaz Janc (1), Carlsbogard (3), Adrián Sola (7, 2p.), Ian Barrufet (5, 2p.) -siete inicial-, Hallgrimsson (p.s., 31'-60', 12 paradas, 2 goles), Makuc (5), Petar Cikusa (5), N'Guessan (1), Dani Fernández (2), Dika Mem (6), Bazán y Djordje Cikusa (2). HC EUROFARM PELLISTER, 27 (15+12): Heidaridad (p., 1'-30'), Kuzmanovski (3), Grahovac (3), Widomski (3), Henigman (3), Hackbarth (2), Manaskov (3) -siete inicial-, Mitrevski (p.s., 31'-53'), Brestovac (p.s., 54'-60'), Abutovic, Hosni (2), Atanasijevikj (3), Radivojevic (1), Ristevski (3) y Kalajdjieski (1).

El cuadro danés cayó a la quinta plaza del Grupo A por la victoria del PSG por 34-26 ante un Magdeburgo casi de vacaciones, mientras que el otro posible rival se conocerá mañana al no unificar la EHF los dos grupos. Y ojo, porque podría ser el One Veszprém de Xavi Pascual.

El conjunto balcánico trató de jugar muy lento, rozando incluso el pasivo, con el objetivo de que el Barça no pudiese correr. El plan de partido de Stevche Alushovski apenas duró cinco minutos (3-3) y, a partir de ahí, los locales pusieron la directa.

Emil Nielsen hizo seis paradas en la primera parte / DANI BARBEITO

Y lo hicieron con una primera línea 'bajita', con los 'jugones' Domen Makuc, Blaz Janc y Petar Cikusa. Poco a poco, el Barça fue escapándose con dos goles seguidos del astro de Bordils (11-6, min. 12:44). Con 13-9, hizo acto de presencia Dika Mem.

Aún no está a tope tras su lesión, pero ofrece detalles ilusionantes y se le ve como más liberado. El galo marcó tres goles (18-12, min. 22:23) ante un rival que no rotaba y empezaba a mostrar cansancio. Esa dinámica se intensificó hasta el descanso (24-15).

La segunda parte fue bastante más lenta por el ataque con siete jugadores de los visitantes, más centrados en no encajar una goleada aún mayor que en buscar sus opciones. Sin embargo, a los 14 minutos tocó cambio de planes.

Dika Mem debería ser clave en lo que resta de curso / DANI BARBEITO

El Barça fue encontrando el punto al ataque parsimonioso del Eurofarm Pellister y dos paradones de Viktor Hallgrimsson le permitieron marcar a puerta vacía para ampliar una ventaja que era ya 28-17 en el minuto 35 y de 36-21 en el 44' tras un tiempo visitante.

Con 38-21 se acabó el invento con gaseosa del ataque sin portero en plena efervescencia de Hallgrimsson (12 paradas, 50%, dos goles y dos asistencias). El Barça se gustó e hizo vibrar al Palau con una recta final de partido extraordinaria hasta el abultadísimo 47-27 definitivo.

Además del metra islandés, el jovencísimo Adrián Sola realizó su mejor partido de los últimos tiempos pese a algunas dudas con siete goles de 10 lanzamientos, incluidos dos de siete metros. Lo dicho, este equipo está de dulce y... ¡de récord!