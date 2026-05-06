La hora del Palau: Dos finales sin red en 48 horas

Dicen que la afición del Barça nunca falla y debe demostrarlo otra vez con dos grandes duelos en las próximas 48 horas, después de que el pasado domingo se batiesen todos los registros negativos de los últimos tiempos con tan solo 3.861 espectadores en el duelo de Liga Endesa frente al Dreamland Gran Canaria. Por poner un ejemplo sangrante, 5.994 asistieron el fin de semana pasado al Monbus Obradoiro - Movistar Estudiantes que dejó a los santiagueses a un paso del regreso a la ACB.

Esta vez no hay red, con dos partidos a cuál más importante. A las órdenes de Carlos Ortega, el balonmano recibe este miércoles al HBC Nantes (20.45 horas, Esport3, DAZN y en directo en la web de SPORT) con una corta ventaja de dos goles gracias al 30-32 del pasado jueves en el H Arena. Y el viernes a las 20.30 horas, el fútbol sala con Javi Rodríguez en el banquillo se medirá en el Palau a ElPozo Murcia en la penúltima jornada con la valiosa primera plaza liguera en juego.

Aunque la política de precios de entradas y los escasos privilegios de los socios son más que mejorables, el club está haciendo todo lo posible para que el Palau presente la mejor entrada posible. Atrás quedan ya los llenos históricos de otras décadas ante el Kiel, el Ciudad Real o el Atlético de Madrid. El objetivo debe ser acercarse a los 4.000 espectadores, más aún por la presencia de al menos dos centenares de aficionados franceses. Una hinchada modélica, como demostró en la ida.

Carlos Ortega sabe que el Palau responderá / FCB

El propio Carlos Ortega lideró la llamada al barcelonismo y destacó que el público "debe ser muy importante. Esperamos a mucha gente en el Palau y que nos animen en todos los momentos. Estoy seguro de que van a venir bastantes aficionados del Nantes y necesitamos esta energía de nuestra gente para que el Palau funcione y nos ayude, porque será muy difícil.

Además, el club ha aprovechado sus redes sociales para impulsar esta iniciativa de acercarse a los cuatro millares. "Culés, os necesitamos para rematar la eliminatoria. Comprad vuestras entradas", dijo el extreno izquierdo catalán Ian Barrufet en un vídeo junto a Emil Nielsen. "¡Força Barça!", añadió el danés en catalán. "Esperamos que el Palau nos ayude, porque será nuestro último partido en casa y queremos terminar con una victoria para ir al Final Four", añadió Dika Mem en la previa del partido.

El otro gran reto del Barça llegará 48 horas después con la visita de ElPozo Murcia en un partido que podría definir una primera posición que será clave para afrontar todas las eliminatorias por el título con ventaja de pista. Y es que si este domingo Illes Balears Palma Futsal o Jimbee Cartagena se proclaman campeones de la Champions, tan solo tendría plaza para la próxima edición el ganador de la liga.

El cuadro azulgrana seguirá sin poder contar con Adolfo (se le espera para una hipotética final liguera en el mejor de los casos), el argentino Lucas Granda (se lesionó con su selección) ni Antonio, uno de los grandes referentes del equipo. No se quiere correr ningún riesgo con el mejor jugador del pasado Europeo de Selecciones, pero se espera que llegue a la Final a Cuatro de la Copa del Rey que se disputará en Cáceres el 23 y el 24 de mayo.

Javi Rodríguez y su 'segundo', Lluís Bernat / FCB

El Barça es líder con 66 puntos (+66 en el goal-average' general), los mismos que ElPozo (+30). Con el 2-2 de la primera vuelta en Murcia en el recuerdo, los azulgranas sellarán la primera plaza si ganan y dependerían de sí mismos si empatan (jugarán la última jornada en Ferrol ante un O Parrulo que no se jugará nada). Caso de derrota, habría que esperar una derrota 'charcutera' en el Palacio ante el Servigroup Peñíscola y sumar los tres puntos en A Malata. El club confía también en acercarse a los 4.000 aficionados.