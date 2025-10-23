Al final Laporta tendrá razón con las secciones

El barcelonismo es especialista en clamar contra determinados temas, pero al mismo tiempo pasar por encima de ellos. Sucedió en 2011 cuando bajo la presidencia de Sandro Rosell el club prescindió de la sección de béisbol y mucha gente se le echó encima. Pero... ¿cuántos iban a Montjuïc al Estadi Pérez de Rozas?

La llegada de Joan Laporta a la presidencia en marzo de 2021 en pleno caos económico por los desmanes del 'Bartomeulismo' vino marcada por una palabra tristemente famosa: los 'recortes' y los ajustes presupuestarios, con plantilla más cortas que se traducen en más lesiones y la pérdida de grandes referentes.

Se fueron Jasikevicius, Nikola Mirotic, Cory Higgins en baloncesto, Aron Palmarsson, Luka Condric, el 'hijo pródigo' Ludovic Fàbregas, Gonzalo Pérez de Vargas y en junio se va Emil Nielsen (balonmano), Ferrao y Dyego en fútbol sala o Pablo Álvarez (volvió el pasado verano), Nil Roca, Helder Nunes, Joao Rodrigues o Pau Bargalló en hockey patines.

Los 'recortes' se llavaron por delante a Mirotic y a Saras / JAVI FERRÁNDIZ

La respuesta de una parte del barcelonismo y de buena parte de la prensa fue un ataque frontal (al que me sumé siempre). Las secciones son una parte vital del FC Barcelona, un aspecto diferencial como el catalanismo o la huida de sociedades anónimas.

Baloncesto

Lo que va de curso ha servido para comprobar cómo el progresivo 'vaciado' del Palau Blaugrana que empezó en los meses posteriores a la pandemia sigue con su marcha inexorable. Lo de llenar el vetusto coliseo azulgrana parece de ciencia ficción, cuando era algo bastante habitual en los encuentros de la Euroliga.

El Barça de Joan Peñarroya ha disputado hasta la fecha dos partidos en un Palau que acogerá este jueves el duelo ante el líder Zalgiris... y se espera una asistencia baja, ya que los aficionados rivales no han podido comprar entradas (tan solo los socios).

La afición del Hiopos Lleida tomó el Palau / VALENTÍ ENRICH

En el Barça - Valencia Basket de Euroliga se dieron cita 5.363 espectadores y en el encuentro liguero frente al Hiopos Lleida hubo 4.616... y más de un millar eran aficionados de la Terra Ferma. Algunos dirán que el equipo no 'engancha'... pero no 'cuela'.

El resto

¿Por qué no 'cuela'? Porque el balonmano va como la seda y las asistencias invitan a llorar. Al partido de Champions ante el campeón europeo Magdeburgo asistieron 1.836 personas. Se esgrimió que coincidía con el Newcastle - Barça de fútbol, pero en el duelo de Liga ASOBAL frente al Bidasoa Irun no se llego ni al millar (835).

Ferran Font celebra un gol en un Palau casi vacío / DANI BARBEITO

El Barça de fútbol sala ha renacido con Javi Rodríguez, pero la entrada frente a O Parrulo (1.096) y contra Osasuna Magna (1.046) fue de vergüenza. Y eso que el equipo es líder en la liga y sigue invicto.

De todas formas, lo más lamentable de todo fue ver las gradas completamente vacías en el Barça - Deportivo Liceo de OK Liga. ¡568 espectadores! ¿Han dejado de interesar las secciones?

Motivos

Es cierto que los muchos partidos a puerta cerrada durante el Covid alejaron a la afición de los estadios y que las ‘eternas’ obras en el Camp Nou han limitado al máximo las plazas en el aparcamiento anexo al Palau.

En este sentido, hay que destacar también cómo el Movistar Arena de Madrid ha pasado de los cinco dígitos en cada partido a los 6.473 de la pasada jornada liguera contra el Recoletas San Pablo Burgos.

Apenas 1.000 espectadores vieron este gol de Pito ante O Parrulo / DANI BARBEITO

Otro detalle importante es que históricamente los partidos de las secciones profesionales del barça eran gratuitos para los socios y ahora son de pago en el baloncesto y en el balonmano europeo.

En el fondo subyace la dificultad de 'encerrar' a las nuevas generaciones en un recinto durante dos horas. Contra los 'recortes' de la Junta de Laporta urge manifestarse asistiendo a los partidos. De lo contrario, el barcelonismo los estará validando y más teniendo en cuenta que afectan al ‘fair play’.