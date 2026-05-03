BALONCESTO
Kevin Punter anima a un Barça castigado por las lesiones
Las estrella azulgrana tiró del equipo ante un frágil Gran Canaria (91-69) con la ayuda de Fall (17) y Shengelia (14) y ya 'amenazan' a Murcia y Valencia por la segunda plaza de la Liga Endesa
Kevin Punter (23 puntos), junto a la aportación de Tornike Shengelia (14) y un buen Fall (17) fueron los animadores de un Barça castigado por las lesiones para sumar una cómoda victoria ante el DreamLand Gran Canaria (91-69) dónde solo la presencia del ex blaugrana Chimezie Metu (10) aguantó a su equipo hasta que ya no pudo más.
Liga Endesa
FCB
CAN
|Barça, 91
|(29+19+17+24): Marcos (2), Punter (23), Parra (9), Shengelia (14), Fall (17)- cinco inicial- Cale (0), Norris (2). Brizuela (4), Wlly (9), Núñez (6), Keita (5), González (0).
|DreamLand Gran Canaria, 69
|(20+14+12+21): Brussino (2), Jefferson (6), Robertson (14), Tobey (5), Metu (10)- cinco inicial-, Maniema (2), Wong (6), Vila (3), Samar (3), Alocén (8), Pelos (4), Miteo (4).
Un triunfo del Barça que le permite acercarse a Murcia y Valencia, en la lucha por una segunda plaza que ahora parece posible si mantiene el ritmo de victorias en este tramo final de la temporada regular.
Con las bajas importantes que contaba Pascual anunciadas poco antes del encuentro, especialmente preocupante la de Will Clyburn, el técnico azulgrana puso un equipo poco reconocible aunque salió con mucha energía liderados por Kevin Punter (9) para hacer frente a un Gran Canaria en una de las entradas más flojas de la temporada en el Palau.
Aplausos para Metu
El ex blaugrana Chimezie Metu, que volvía al Palau tras su salida por grave lesión la pasada temporada, ya contaba con mucho protagonismo (10) en los primeros minutos en un duelo equilibrado y con Kevin Punter, claramente llevado el peso ofensivo blaugrana, ¡con 15 puntos en siete minutos!(17-16).
Pascual movía el banco con la entrada de Núñez, Norris, Brizuela, Cale y Willy para mantener la intensidad del duelo que empezó con mucho ritmo. La buena defensa permitió correr a los de Pascual para abrir su primera brecha en el electrónico al final del primer cuarto (29-20).
Punter, animador blaugrana
El Barça mantenía la tensión defensiva ante un Gran Canaria bastante inoperante y demostrando sus limitaciones a pesar de los intentos de Metu de liderar a los suyos (36-22).
Metu y Shengelia, pasado y presente blaugrana, vivían un bonito duelo en el ‘cuatro’ mientras el duelo era de claro dominio del Barça (38-24).
Pascual seguía con sus rotaciones intentando repartir minutos en una plantilla muy justa físicamente, en un duelo que se presentaba muy tranquilo para los de Pascual al descanso (48-34), y con Punter como gran animador ofensivo (20), el mejor con diferencia del encuentro.
Duelo de 'cuatros'
Metu y Shengelia seguían su 'guerra' particular en la que la que el georgiano le fue ganando la batalla paulatinamente al ex blaugrana, con buenos minutos del equipo tras el descanso y ampliando la renta a 23 puntos con triple de KP y dejando el duelo muy encaminado antes del final (59-36).
Metu dejaba el duelo cansado y frustrado por la inoperancia de los suyos ante un Barça que jugaba con el freno de mano puesto y que se bastaba con los puntos de Punter y Shengelia en la zona ante la fragilidad del rival (65-46). A
Metu volvía al duelo recuperado el aliento, emparejado ahora con Norris, pero el dominio azulgrana continuó y con Fall aprovechando acciones en la zona (73-52).
El duelo no dio para más, y Xavi Pascual aprovechaba para dar minutos a los jóvenes Sayon Keita y Dani González, para cubrir las bajas de tanto lesionado una autentica maldición para el equipo azulgrana.
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