El Barça renueva hasta 2029 a su 'capitán del futuro'

A la espera de recuperar este jueves a los internacionales que han disputado el Europeo y el Campeonato Africano con sus selecciones y con la Copa de España del fin de semana ya en el cercano horizonte, el Barça sigue trabajando en los despachos con Joan Marin a la cabeza y este miércoles ha anunciado un movimiento importante en clave de presente y de futuro.

El canterano Ian Barrufet renovó su contrato hasta junio de 2029 en un reconocimiento a su excelente trabajo tanto en defensa como en ataque, por lo que la salud de la jovencísima posición de extremo izquierdo está más que asegurada junto a un Dani Fernández que firmó el pasado verano hasta 2028. Ambos ocuparon este puesto en el reciente Campeonato de Europa con los Hispanos.

El catalán dejó un gran sabor de boca el curso pasado a las órdenes de Roberto García Parrondo como cedido en el Melsungen de la Bundesliga y tenía ofertas importantes con más dinero sobre la mesa, pero su deseo de triunfar en el Barça y de vivir cerca de los suyos ha primado por encima de cualquier condicionante económico.

También es importante la gran confianza que ha depositado en él Carlos Ortega. El técnico malagueño cuenta con él como extremo izquierdo en ataque, como defensor de 'segundo' o como avanzado en momentos en los que hay que recurrir a la defensa 5-1. Con casi dos metros de estatura, para encontrar un parangón habría que remontarse al sueco Jonas Kallman, quien brilló durante más de una década en los extintos Ciudad Real y Atlético de Madrid.

Ian Barrufet, junto a Joan Marin y al directivo Joan Solé / FCB - GERMÁN PARGA

Quienes lo conocen, destacan de él su capacidad de liderazgo y su fuerte compromiso. "Lo veías en el CAR de Granada y estaba siempre rodeado de jugadores de todos los sitios. A él le encantaba estar con todos y veías cómo lo escuchaban. Es un jugador que tiene capacidades para marcar el camino y para que los demás lo sigan", explicó el seleccionador Jordi Ribera a SPORT en vísperas del pasado Europeo.

¿Será el capitán del Barça en el futuro? El actual es Dika Mem y dejará el Barça en junio de 2027... si es que el Füchse Berlin no se estira el verano que viene. Aún es pronto para que un chaval que cumplirá 22 años lleve el brazalete del Barça, pero no descarten que sea ya uno de los cuatro en breve y que antes de acabar su nuevo contrato sea al menos el segundo.

"Esta renovación supone mucho para mí. Ir cedido a Alemania me ayudó mucho a crecer como jugador. Ahora tengo más confianza en mí mismo y lo noto también en los compañeros y el cuerpo técnico. De todas formas, tengo claro que he de seguir luchando, seguir mejorando y seguir aprendiendo", comentó Ian Barrufet tras firmar su merecida renovación.

El canterano está ya centrado en el presente y su primer objetivo será levantar este domingo en Telde el primer título del año, la Copa de España. El cuadro azulgrana disputará las semifinales este sábado a las 18.30 horas contra el Bidasoa Irun y la final se jugará el domingo a las 13.30 h (siempre hora peninsular española) con el Dicorpebal Logroño La Rioja y el sorprendente Recoletas Atlético Valladolid cara a cara en la primera semifinal.