Carlos Ortega destacó lo "bien que juega el Nantes" y la "enorme importancia" que tendrá el Palau / FC BARCELONA

Carlos Ortega destacó lo "bien que juega el Nantes" y la "enorme importancia" que tendrá el Palau

El Barça afronta este miércoles el partido más importante del curso, la vuelta de cuartos de la EHF Machineseeker Champions League en el Palau ante el HBC Nantes (20.45 horas, Esport3, DAZN y en directo en la web de SPORT) con un mínimo 'colchón' tras el 30-32 de la ida. Carlos Ortega ve a su equipo preparado, porque "hemos entrenado bien y la dinámica es buena. Tenemos que estar con confianza, pero no confiados, porque el Nantes juega muy bien, está en un gran momento y la ventaja es escasa. No puede haber exceso de confianza".