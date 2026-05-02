El Barça perdona y pone el liderato sobre la mesa

El Barça dejó escapar un partido que tenía prácticamente encarrilado contra Peñíscola. Los de Javi Rodríguez fueron a remolque durante prácticamente todo el partido pero consiguieron dar la vuelta a la situación en un eléctrico final que dio alas también a los visitantes. Con dos goles en apenas un minuto, los de Santi Valladares sellaron el empate (5-5) y evitaron la octava victoria consecutiva de los azulgrana en liga. Este resultado, unido a la victoria de ElPozo Murcia Costa Cálida ante el Family Cash Alzira (6-3), segundo clasificado de la Primera División de Fútbol Sala, deja abierto el liderato para la próxima jornada en la que catalanes y murcianos se enfrentarán en una penúltima y dramática parada de la fase regular.

El Barça saltó a la pista concentrado y ya en el primer minuto avisó con un disparo potente de Gauna que se marchó rozando el poste. La respuesta de Peñíscola fue inmediata y poco después se ponía por delante gracias al acierto de Saladié. Los de Javi Rodríguez se repusieron rápido del golpe y Pito devolvía en el 6' la igualdad al marcador. Los siguientes minutos convirtieron a Miquel Feixas en uno de los héroes del partido, con dos paradas de mérito para evitar el 1-2, pero la insistencia visitante tuvo premio con una cuestionable falta que acabó en un doble penalti transformado por Elías en el 19'.

A 12 para el final, Gauna se colocó la capa de héroe para firmar el empate. El argentino no celebró la diana ante el equipo que le trajo a la liga española, pero el tanto supuso un balón de oxígeno para los azulgranas.

La alegría duró poco y en una jugada desafortunada Peñíscola volvía a ponerse por delante. Saladié regateó a Matheus al borde del área y pilló desprevenido a Dídac que apenas pudo rozar la bola.

Giro de guion

Quedaba aún tiempo por delante y el Barça siguió intentándolo. Adolfo tuvo la ocasión tras la quinta falta de Peñíscola pero la bola acabó en manos del guardameta visitante. A renglón seguido Fits obtuvo el premio haciendo el tercero. Valladares tampoco daba la batalla por perdida y optaba por el portero-jugador para el tramo final del eléctrico encuentro.

Un duelo que tenía todavía guardadas algunas emociones fuertes. No tardó en llegar la sexta falta de Peñíscola y la opción desde doble penalti. La tuvo Catela pero su disparo, demasiado ajustado, acabó por tocar en el palo desbaratando la ocasión. Matheus tuvo un más en una jugada por la derecha pero no llegó a conectar con Sergio González que esperaba ya con la pierna cargada. A la siguiente, Joao Víctor asistió al #16 que esta vez sí pudo enviar la bola al fondo de la red para poner por primera vez al Barça por delante.

Gauna, uno de los hombres del partido, dejó casi sentenciado el encuentro a 4' para el final con un trallazo al borde del área. Víctor Pérez, en una acción dudosa con el cambio del portero-jugador, devolvió la emoción a la pista con el cuarto de los visitantes. El tanto dio alas a los de Valladares que consiguieron empatar por medio de Elías con menos de un minuto por delante.